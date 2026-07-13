Jorginho exalta jovens do Flamengo e explica conselhos: “Torço para que escutem bem”

Jorginho falava sobre os garotos do Ninho durante a entrevista após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Benfica, no Estádio Algarve, quando três jovens da base interromperam a conversa em tom de brincadeira. Desde que chegou ao clube, o volante assumiu um papel de liderança e se tornou uma das principais referências para os atletas mais novos do elenco.

“Paizão, só dá conselho. Tem que escutar a experiência”, disse Joshua ao interromper a entrevista, junto de Johnny e João Victor.

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Conselhos e processo de amadurecimento

Dessa forma, o camisa 21 destacou a importância de os jovens ouvirem os conselhos dos jogadores mais experientes. Jorginho admitiu que costuma ser “chato” no dia a dia, mas ressaltou que vê evolução e amadurecimento nos garotos do Flamengo.

“Eu acredito que seja muito bom. Os meninos têm essa oportunidade de estarem com a gente. Torço para que eles escutem bem. Porque é uma oportunidade, eu já passei por isso e eu era que nem esponja, eu só absorvia, absorvia, absorvia. E eu acredito que eles têm uma grande oportunidade de poder aprender muito, tanto dentro de campo como fora. Então, quando a gente é meio chato é só para o bem deles, porque com certeza se eles estão no Flamengo hoje, se eles estão junto com a primeira equipe, é porque eles têm um grande potencial para o futuro deles e o que a gente quer é ajudar”, explicou

“Tem uns que dão mais (trabalho), tem uns que dão menos, mas faz parte. Faz parte do processo de amadurecimento, mas são todos meninos bons que têm um grande futuro pela frente e é importante eles escutarem. Porque quando a gente é chato, a gente fala, é só pro bem deles”, acrescentou. Amistosos da intertemporada

Dentro de campo, o volante também exerce protagonismo. Jorginho orienta os companheiros, conversa constantemente durante as partidas e participa das discussões táticas com o técnico Leonardo Jardim. A postura fez dele um dos jogadores mais influentes do grupo.

Por fim, o meio-campista avaliou o período de intertemporada em Portugal e destacou a importância da vitória sobre o Benfica. O Rubro-Negro venceu por 2 a 1, com gols de Samuel Lino e Wallace Yan, e conquistou o Torneio de Algarve.

“Foi uma cara mais de jogo valendo mesmo, mas eu falei no vestiário que jogo valendo é todo jogo. A partir do momento que você veste essa camisa e está representando esse clube, o jogo é a vera. Entramos sérios em todos os jogos para querer ganhar e foi isso que a gente fez”, avaliou.

“Foi importante também para descansar, porque a sequência de jogos é muito grande. Foi muito positivo também para esse ponto de estarmos juntos, reconectar com o grupo para todo mundo trabalhar aspectos que talvez durante a temporada não tenha possibilidade pela intensidade dos jogos e viagens. Acredito que tenha sido algo muito positivo para todo o grupo e para o trabalho dele”, concluiu.

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