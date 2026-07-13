Flagra na conversa: goleiro da Argentina antecipa ida de joia suíça ao Aston Villa

Um diálogo registrado logo após a classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 movimentou as redes sociais. Durante os cumprimentos entre os jogadores no gramado, o goleiro Emiliano Martínez aparentemente antecipou o futuro do meia suíço Johan Manzambi ao perguntar se ele será o novo reforço do Aston Villa.

“Você vai para o Villa?”, diz o argentino, em tom de brincadeira, enquanto cumprimenta o jogador após a vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Suíça, pelas quartas de final, em Kansas City.

Embora a resposta de Manzambi não possa ser ouvida nas imagens, a conversa rapidamente viralizou. Além disso, poucas horas depois, a imprensa inglesa revelou que o Aston Villa está muito próximo de fechar a contratação do jovem de 20 anos. Segundo a talkSPORT, o clube de Birmingham atravessou a negociação justamente quando o Newcastle já havia chegado a um acordo com o Freiburg para pagar 60 milhões de euros (cerca de R$ 386 milhões) pelo meia suíço.

Enquanto isso, Manzambi carimbou seu nome como uma das principais revelações desta Copa do Mundo. Em seu primeiro grande torneio pela seleção da Suíça, o meia marcou três gols, distribuiu duas assistências e só deixou a competição após sofrer uma lesão no joelho, que o tirou das fases decisivas.

Anteriormente, o suíço já havia chamado atenção na fase de grupos ao sair do banco de reservas e marcar dois gols na vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina. Desde então, o desempenho acelerou sua valorização no mercado e colocou diversos clubes europeus na disputa pelo jovem talento.

Quem é Johan Manzambi?

Aos 20 anos, Johan Manzambi é uma das grandes promessas do futebol europeu. Nascido em Genebra, na Suíça, e filho de pais angolanos e congoleses, o meia acelerou sua evolução nos últimos meses e ganhou projeção internacional.

Além disso, o jovem chegou à Copa do Mundo cercado de expectativa após conquistar o prêmio de Revelação da Liga Europa 2025/26, concedido pela Uefa ao jogador sub-21 que mais se destacou na competição. Desde então, Manzambi consolidou seu nome entre as principais promessas do futebol europeu e despertou o interesse de grandes clubes do continente.

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