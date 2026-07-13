Campaz pede respeito após receber ameaças pela eliminação da Colômbia na Copa

Jaminton Campaz recorreu às redes sociais para pedir respeito após se tornar alvo de ameaças de morte pela eliminação da Colômbia na Copa do Mundo. Considerado um dos principais culpados pela queda, o atacante desperdiçou uma chance na prorrogação contra a Suíça e afirmou que “nenhuma paixão justifica o ódio ou o medo”.

Em publicação no Instagram, o atacante compartilhou uma foto em que aparece com parte do rosto coberta e escreveu: “O futebol também é feito de momentos difíceis. Minha Colômbia, por favor, nunca percamos o respeito. Podemos ter opiniões diferentes, sentir frustração e tristeza, mas nenhuma paixão justifica o ódio ou o medo”.

Conforme mencionado, Campaz se tornou um dos “vilões” da eliminação colombiana nesta Copa após desperdiçar a principal oportunidade sul-americana na prorrogação. O jogador teve a chance de colocar a seleção nas quartas de final aos 115 minutos do empate sem gols nos Estados Unidos, mas não conseguiu converter a jogada. A Colômbia se despediu do torneio no revés por 4 a 3 nos pênaltis.

Um post compartilhado por JAMINTON CAMPAZ (@bicho08_)

Restrição nas redes sociais

Não demorou muito para que os perfis do atacante nas redes sociais ficassem inundados por mensagens de ódio e ameaças dirigidas a ele e à sua família. Diante da ‘invasão’, o jogador do Rosario Central restringiu os comentários em suas publicações. Além disso, por precaução, decidiu não retornar à Colômbia no mesmo voo da delegação.

Federação presta apoio a Campaz

As ameaças fizeram com que a Federação Colombiana de Futebol também se manifestasse nas redes. Em nota, a entidade saiu em defesa do atleta e de seus familiares.

“[…] Nenhum atleta, nem qualquer membro de sua família, deveria ser alvo de intimidação por representar seu país em uma arena esportiva. O futebol deve ser um espaço de união, respeito e esperança. O esporte nunca pode ser um lugar de ódio, intimidação ou violência”, afirmou a entidade.

Por fim, a entidade pediu seriedade na análise do caso: “O Comitê Executivo da Federação Colombiana de Futebol manifesta sua total solidariedade e apoio a Jaminton Campaz, à sua família […]. Da mesma forma, solicita à Procuradoria-Geral da Nação que conduza, com a maior celeridade possível, as investigações necessárias para identificar, processar judicialmente e responsabilizar os autores desses fatos”.

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