Palmeiras pode arrecadar mais de R$ 60 milhões com saída de zagueiros

O Palmeiras espera reforçar o caixa com as negociações de dois zagueiros que não fazem parte dos planos de Abel Ferreira para a sequência da temporada. Afinal, Micael e Naves podem render juntos mais de R$ 60 milhões ao clube. Valor, aliás, que contribuiria para a meta da diretoria de arrecadar R$ 400 milhões com vendas de atletas em 2026.

O caso mais avançado é o de Micael. O Palmeiras recebeu uma sinalização de que o Inter Miami pretende exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo. O valor da operação gira em torno de R$ 35 milhões, exatamente o montante investido pelo Verdão para contratar o defensor junto ao Houston Dynamo na temporada passada.

Apesar da expectativa criada em sua chegada, Micael não conseguiu se firmar no Palmeiras. O zagueiro disputou apenas 28 partidas e recebeu críticas da torcida durante sua passagem pelo clube. De volta à Major League Soccer, porém, recuperou espaço e vive um bom momento. Titular do Inter Miami, participou de 16 dos 17 jogos da equipe na temporada e marcou um gol.

Naves perdeu espaço no Palmeiras

Outro nome com futuro indefinido é Naves. O defensor de 24 anos enfrenta forte concorrência no elenco, que conta com Gustavo Gómez, Murilo, Alexander Barboza e Bruno Fuchs. Além disso, o Verdão conta com os jovens Benedetti e Koné. Sem espaço, o jogador treina separado do restante do grupo enquanto aguarda uma definição sobre a carreira.

A diretoria avalia propostas e espera concluir uma venda entre 4 e 5 milhões de euros, valores que variam entre R$ 23 milhões e R$ 29 milhões na cotação atual. Naves chega valorizado após uma temporada de destaque no Alverca, de Portugal, onde atuou em 34 partidas, todas como titular, marcou três gols e ajudou a equipe a fazer uma campanha tranquila no Campeonato Português.

Existe ainda a possibilidade de o zagueiro entrar como parte de uma negociação pelo volante Danilo, do Botafogo. No entanto, esse cenário perdeu força nos últimos dias e, neste momento, uma venda em definitivo aparece como a alternativa mais provável.

Caso confirme as duas negociações, o Palmeiras dará mais um passo para alcançar a meta de arrecadação com transferências. Até agora, as principais vendas do clube em 2026 foram as de Aníbal Moreno, negociado com o River Plate por R$ 38 milhões, e Facundo Torres, vendido ao Austin FC por R$ 52 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.