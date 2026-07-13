“Rei Jude”: fã dos Beatles, Bellingham brilha e vira candidato a craque da Copa

Na Inglaterra, basta virar ídolo de uma torcida para o jogador ganhar uma música especial. No caso de Jude Bellingham, a canção já veio pronta – e pelas mãos de um dos maiores compositores de todos os tempos: Paul McCartney. Afinal, seu primeiro nome é uma homenagem a um dos clássicos dos Beatles. Embalado pelas arquibancadas da Copa, o camisa 10 vem brilhando na reta final e virou candidato a craque do Mundial.

Já são seis gols em seis partidas – quatro deles na soma entre oitavas e quartas de final. Além da organização do time e dos passes precisos, Bellingham é o artiheiro do English Team ao lado de Harry Kane. Ambos estão apenas a dois de distância de Mbappé e Messi, que também seguem vivos no torneio.

A sintonia com os torcedores é um capitulo à parte. A cada fim de jogo, o operador de som dos estádios dá o play em “Hey Jude”, e o refrão se torna uma ode ao meia-atacante. Até mesmo o perfil oficial dos Beatles já entrou na brincadeira e reforçou o apoio na luta pelo título que os ingleses não ganham há 60 anos.

Craque é fã dos Beatles

Mas Bellingham sabe cantar a sua música? Segundo o próprio, sim. Afinal, cresceu em um ambiente de fãs da banda. Inicialmente, Jules seria o seu nome de batismo, em referência a Julian, um dos filhos de McCartney. Mas os pais optaram por Jude, o que o aproximou ainda mais dos “reis do iê iê iê”.

“Eu gosto dos Beatles. Eu escuto bastante. Meu estilo de música é um pouco velho, então faz parte da minha vida”, explicou.

Longe de casa desde a adolescência, o camisa 10 desfruta dos momentos em que pode se sentir conectado com suas raízes – e isso ocorre quando defende a seleção. Aos 17 anos, trocou o Birmingham pelo alemão Borussia Dortmund e, depois, foi para a Espanha brilhar no Real Madrid por 130 milhões de euros (cerca de R$ 750 milhões), uma das maiores negociações da história.

“Eu curto muito jogar em frente aos fãs ingleses. Para mim, é uma experiência diferente porque eu fui levado para o exterior muito cedo. Então quando eu posso ouvir a multidão inglesa pela primeira vez em muitos meses, eu realmente desfruto. Isso me enche de gratidão e amor e eu tento oferecer de volta com a minha atuação no campo”, afirmou a fera.

Os incríveis números de Jude

O meia acaba de completar 23 anos e já tem alguns números que superam astros como Messi, Cristiano Ronaldo e até mesmo o novo rei das Copas, Kylian Mbappé. Jude se tornou o jogador mais jovem a fazer dez partidas na história do torneio. Em gols, está atrás apenas do francês, seu companheiro de Real Madrid, entre os mais jovens. No Catar, em 2022, marcou apenas uma vez, apesar de ter sido titular de sua seleção. Foi o primeiro nascido no século XXI a balançar as redes.

Na disputa entre os britânicos, “Belligol” já é o terceiro maior artilheiro em todos os tempos. À sua frente, Harry Kane (14 gols) e Gary Lineker (dez), craque dos anos 1980 e 1990. E é provável que ainda tenha de dois a três Mundiais em sua carreira para ampliar esta marca. Ele foi também o atleta mais jovem a vestir a camisa da seleção – tinha 17 anos e 136 dias em 2020, superando Michael Owen.

Outra curiosidade é que, assim como seu nome, o número de sua camisa no clube também é uma homenagem. Ao chegar na Espanha, pegou a 5, a mesma usada por Zinedine Zidane. O francês é ídolo do Real por seu desempenho como jogador e resultados como técnico, mais recentemente. Na seleção, Jude é o 10.