Zé Rafael aguarda janela internacional para definir saída do Santos

Zé Rafael deve definir o futuro nas próximas semanas. Fora dos planos da comissão técnica de Cuca, o meio-campista aguarda a abertura da janela internacional de transferências, no dia 20 de julho, para intensificar as conversas e encaminhar sua saída do Santos.

Aos 33 anos, o jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar pela primeira vez no futebol internacional. Durante toda a carreira, Zé Rafael defendeu apenas clubes brasileiros, e seu estafe acredita que mercados alternativos podem apresentar propostas após a abertura da janela.

O Santos, por sua vez, não pretende criar obstáculos para a negociação. Sem espaço no elenco, o volante segue treinando no CT Rei Pelé, mas em horários diferentes dos trabalhos comandados por Cuca. O atleta mantém a preparação física normalmente, embora esteja fora dos planos para a sequência da temporada.

Enquanto prioriza uma oportunidade no exterior, Zé Rafael também desperta interesse no mercado nacional. Nas últimas semanas, o Inter procurou representantes do jogador para conhecer as condições de uma possível negociação. As conversas, no entanto, não evoluíram para uma proposta.

Com contrato válido até 31 de dezembro de 2027, Zé Rafael vive a expectativa de definir o próximo capítulo da carreira ainda nesta janela de transferências. A tendência é que as tratativas ganhem força a partir da próxima semana, quando o mercado internacional também estará oficialmente aberto para clubes brasileiros.

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