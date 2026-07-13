Atacante norueguês sofre ataques na internet após eliminação na Copa

Após a eliminação da Noruega diante da Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, o atacante Alexander Sorloth tornou-se alvo de uma onda de hostilidade nas redes sociais. O técnico Ståle Solbakken confirmou que o jogador recebeu ataques pesados depois de uma jogada decisiva.

Em um contra-ataque de dois contra um, com a Noruega ainda vencendo por 1 a 0, Sørloth preferiu finalizar em vez de passar para Erling Haaland, que estava desmarcado. O chute sofreu bloqueio, e pouco depois os ingleses empataram, virando o jogo na prorrogação para 2 a 1.

A situação ganhou ainda mais repercussão quando Lena Selnes, namorada de Sorloth, publicou no Instagram capturas de tela mostrando mensagens abusivas. Algumas delas com conteúdo extremamente grave, incluindo incitações ao suicídio.

“É trágico. Esse é o mundo em que vivemos. Digo ‌aos rapazes para ficarem distantes das redes sociais, especialmente em dias como este. Não ‌há nada mais a ‌dizer sobre isso, a não ser que é completamente ⁠sem sentido em todos os níveis possíveis”, declarou Solbakken durante coletiva de imprensa ​em Miami.

O atacante de 30 anos, que atua pelo Atlético de Madrid, defendeu sua escolha após a partida. Ele explicou que o zagueiro inglês John Stones havia fechado a linha de passe para Haaland, tornando o passe arriscado.

“Só o que eu queria fazer naquela situação era passar a bola para o Erling, mas parecia que não havia espaço ⁠para o passe. Portanto, optei por chutar”, justificou Sorloth.

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