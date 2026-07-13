Cartolouco é acusado de agressões físicas e violência psicológica por ex-namoradas

Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, voltou aos holofotes após ser acusado de agressões físicas e violência psicológica por três ex-namoradas. As denúncias foram divulgadas pelo Fantástico, que exibiu relatos das mulheres e imagens de câmeras de segurança. O influenciador esportivo nega todas as acusações e apresentou sua versão dos fatos.

Segundo a reportagem, as imagens mostram Cartolouco em uma discussão com uma então namorada em uma rua de São Paulo. No registro, o influenciador aparece queimando a orelha da mulher com um cigarro e, em seguida, dando um tapa no rosto dela. O episódio teria acontecido na madrugada de 31 de janeiro, após um relacionamento de pouco mais de nove meses.

Em entrevista ao Fantástico, a ex-namorada, que pediu para não ter a identidade divulgada por medo da exposição, relatou detalhes da relação e afirmou ter sofrido agressões durante o período em que esteve com Lucas.

De acordo com a mulher, o relacionamento começou de forma intensa, com demonstrações frequentes de carinho e atenção. No entanto, ela afirma que, com o passar do tempo, o comportamento do influenciador mudou e passou a incluir atitudes agressivas.

Além disso, a ex-companheira relatou que sofreu ofensas constantes durante a relação. “Já ouvi também que eu era um câncer, puta, vagabunda”, afirmou.

Outras duas ex-namoradas relatam episódios semelhantes

Além desse relato, outras duas ex-namoradas de Lucas Strabko também afirmaram ter vivido situações de agressões físicas, violência psicológica e destruição de objetos durante os relacionamentos.

As mulheres relataram episódios semelhantes e apresentaram suas versões sobre comportamentos que, segundo elas, envolviam controle, ameaças e atitudes agressivas.

O que diz Cartolouco

Em nota, Lucas Strabko negou as acusações e afirmou que, durante uma viagem ao Peru, a ex-namorada teria iniciado uma discussão motivada por ciúmes. Segundo o influenciador, ela teria feito ofensas verbais e arremessado objetos contra ele, incluindo o próprio celular.

Ainda de acordo com Cartolouco, fotografias feitas após a discussão mostram os dois juntos. Ele também afirmou que foi até o prédio da ex-companheira apenas para buscar suas roupas, entregou a chave ao porteiro e negou que tenha ameaçado destruir o apartamento dela.

Por fim, Lucas declarou que, mesmo após o registro de um boletim de ocorrência, os dois voltaram a se encontrar.

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