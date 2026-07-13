Prestianni se manifesta após duelo com o Flamengo: “Não responder também é caráter”

Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, usou as redes sociais para se manifestar após o amistoso contra o Flamengo, válido pelo Troféu do Algarve. Nesse sentido, o argentino publicou uma citação de Eduardo Alighieri ao lado de uma foto da partida, disputada no sábado (11).

“Não responder a uma provocação também pode ser caráter. Não por falta de força, mas porque se aprende que algumas discussões só te querem ver a perder a calma, a altura e o respeito por ti mesmo. A elegância também consiste em não descer para qualquer terreno”, citou.

Durante o confronto, Prestianni se envolveu em jogadas ríspidas com atletas do Flamengo e também ouviu vaias da torcida rubro-negra presente no estádio. A atuação do argentino chamou atenção pelo clima tenso ao longo da partida.

O episódio ganhou repercussão por causa de uma polêmica envolvendo Vini Jr. Em fevereiro, o jogador recebeu punição de seis jogos de suspensão por ofensas de cunho racista. Depois do amistoso, Samuel Lino comentou sobre os duelos mais intensos com o argentino durante a partida e negou ser por conta do atacante do Real Madrid .

“Acho que jogo do Flamengo é isso, é pegado, é jogo duro, não tem isso de jogador que tem um problema com a gente, ou com o Flamengo, ou com um jogador que passou pelo Flamengo. O que passou do problema com ele não é da nossa conta, né? Lógico, foi com um jogador que passou aqui, que é um jogador especial, mas dentro desse jogo não tem nada a ver. A gente já entrou com o jogo duro e é assim que é o Flamengo”, explicou.

Relembre o caso entre Prestianni e Vini Jr

O histórico entre Prestianni e Vini Jr começou em fevereiro, durante a partida entre Benfica e Real Madrid, válida pela Champions League. Na ocasião, o atacante brasileiro abriu o placar com um belo gol no Estádio da Luz, em Lisboa, e comemorou próximo à bandeira de escanteio, em frente a um setor ocupado por torcedores benfiquistas.

A celebração gerou reclamações dos jogadores adversários, algo que deu início a uma confusão em campo e terminou com cartão amarelo para o brasileiro, aplicado pelo árbitro francês François Letexier.

Após a interrupção da confusão inicial, Vini Jr denunciou ao árbitro que Prestianni havia feito ofensas de cunho racista. Diante da denúncia, Letexier acionou o protocolo antirracismo da Uefa e suspendeu a partida por cerca de dez minutos.

Durante a paralisação, o brasileiro recebeu apoio de companheiros como Mbappé e Tchouaméni, enquanto integrantes das duas comissões técnicas discutiram à beira do campo. José Mourinho, então técnico do Benfica, também conversou com o atacante brasileiro.

Por fim, depois da retomada, a torcida do Benfica passou a vaiar o atacante a cada toque na bola e lançou objetos em sua direção. Mbappé também virou alvo das manifestações dos torcedores portugueses.

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