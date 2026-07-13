De titular à quarta opção, Matheus Cunha deve deixar o Cruzeiro

Contratado pelo Cruzeiro para ser o sucessor de Cássio, Matheus Cunha está perto de encerrar sua passagem pela Toca da Raposa. Apenas seis meses depois de chegar ao clube, o goleiro perdeu espaço, deixou de fazer parte dos planos da comissão técnica e deve buscar um novo destino nesta janela de transferências.

A mudança de cenário ficou evidente com o retorno de Léo Aragão. O Cruzeiro solicitou a volta do goleiro, que estava emprestado ao Avaí e atuava como titular na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Matheus Cunha caiu ainda mais na hierarquia da posição.

A diretoria apostou no ex-goleiro do Flamengo ainda em 2025, quando assinou um pré-contrato pensando na sucessão de Cássio, hoje com 39 anos. A chegada foi tratada como uma oportunidade de mercado, mas os planos sofreram um revés logo na pré-temporada. Na primeira semana de trabalhos, Matheus lesionou o joelho e perdeu espaço antes mesmo de estrear oficialmente.

Matheus Cunha não convenceu no Cruzeiro

A oportunidade apareceu em março, após a grave lesão de Cássio. O Cruzeiro optou por não contratar um substituto e entregou a titularidade ao jovem goleiro. Matheus disputou nove partidas consecutivas, mas não conseguiu convencer. Mesmo com o respaldo inicial da comissão técnica de Artur Jorge, perdeu a vaga para Otávio e não voltou mais ao time.

Depois da pausa para a Copa do Mundo, diretoria e comissão técnica concluíram que a melhor alternativa seria negociar o jogador. Com apenas nove partidas no Campeonato Brasileiro, Matheus Cunha ainda pode defender outro clube da competição nesta temporada. Seu contrato com o Cruzeiro é válido até o fim de 2028.

Enquanto isso, o Cruzeiro trabalha com outras opções para o gol. Otávio assumiu a titularidade, Léo Aragão voltou ao elenco e Marcelo Eráclito completa o grupo. Já Cássio evolui na recuperação da cirurgia no joelho esquerdo e deve ficar à disposição da comissão técnica na segunda quinzena de agosto, aumentando ainda mais a concorrência no setor.

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