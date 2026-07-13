Argentina usará uniforme azul em semifinal e revive lembrança da Copa de 1986

A Argentina entrará em campo com uniforme azul na semifinal da Copa do Mundo de 2026 diante da Inglaterra. A definição, divulgada pela Fifa junto com as cores oficiais dos confrontos da fase decisiva, remete a uma das partidas mais emblemáticas da história dos Mundiais. Na ocasião, a vitória dos hermanos por 2 a 1 sobre os ingleses nas quartas de final da Copa de 1986, no México.

Embora o modelo seja diferente do utilizado há 40 anos, a cor azul resgata a lembrança do uniforme vestido por Diego Maradona naquele confronto histórico. A escolha ganhou destaque na imprensa argentina justamente pelo simbolismo em torno da partida que marcou a trajetória da seleção rumo ao bicampeonato mundial.

O duelo de 1986 ficou eternizado pelas atuações de Maradona. O camisa 10 marcou os dois gols da vitória argentina. O primeiro entrou para a história como a “Mão de Deus”, enquanto o segundo recebeu o apelido de “Gol do Século” após uma arrancada que passou por quase toda a defesa inglesa antes da finalização. Agora, quatro décadas depois, Argentina e Inglaterra voltam a se enfrentar em uma semifinal de Copa do Mundo cercadas por um novo capítulo da rivalidade.

A Fifa também definiu os uniformes da outra semifinal. A França utilizará seu uniforme principal, na cor azul, enquanto a Espanha entrará em campo com o uniforme branco, que possui detalhes em bordô.

Quem vai para a final da Copa do Mundo

Aliás, a disputa por uma vaga na final começa nesta terça-feira (14/7), quando França e Espanha se enfrentam às 16h (de Brasília), em Dallas. Já Argentina e Inglaterra medem forças na quarta-feira (15/7), também às 16h, em Atlanta. Os vencedores decidirão o título da Copa do Mundo no próximo domingo (19/7).

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