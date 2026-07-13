Pentacampeão com o Brasil, Kléberson é internado após sentir dores no peito

Um susto de saúde levou Kléberson ao hospital nesta segunda-feira (13), no Paraná. Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, o ex-jogador foi internado em Curitiba após sentir dores no peito e, depois de uma série de exames, recebeu o diagnóstico de obstrução de 50% em três artérias.

Os médicos descartaram um infarto e, apesar da preocupação inicial, o ex-volante está estável no momento. Dayane Willians, esposa de Kléberson, disse que o ex-jogador está bem e afirmou que o episódio serviu de alerta para mudanças nos hábitos de vida da família.

“Ele está bem! Agora é redobrar os cuidados e mudar o estilo de vida. Prometo cuidar bem do coração do nosso campeão”, escreveu.

Indicação para o procedimento

Conforme mencionado, o pentacampeão procurou atendimento médico após sentir fortes dores na região do peito. Ele chegou a tomar medicação, mas o desconforto continuou, embora com menor intensidade.

Os primeiros exames descartaram a possibilidade de um infarto, mas, na sequência, uma tomografia apontou alterações importantes nas artérias coronárias. Identificou-se, no resultado, a obstrução de 50% em três delas.

De acordo com a avaliação médica, esse grau de obstrução não exige cirurgia. A indicação para um procedimento desse tipo ocorre apenas em casos a partir de 70%. Agora, o ex-jogador seguirá em acompanhamento para que os médicos definam a melhor estratégia de tratamento.

Os exames complementares indicarão se o tratamento ocorrerá apenas com medicamentos e mudanças no estilo de vida ou se haverá necessidade de um procedimento no futuro.

Kléberson no futebol

Revelado pelo Athletico, o ex-volante se destacou na conquista do Campeonato Brasileiro de 2001 e se tornou titular da Seleção na Copa do Mundo de 2002. Ele inclusive deu a assistência para o gol de Ronaldo na final contra a Alemanha, garantindo o pentacampeonato do Brasil. O ex-jogador ainda passou por clubes como Flamengo e Manchester United.

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