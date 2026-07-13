Veja os próximos compromissos de Palmeiras e Flamengo após final da Ladies Cup

Palmeiras e Flamengo já projetam os próximos desafios da temporada após a disputa da final da Brasil Ladies Cup. No último domingo (12), as equipes decidiram o título no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), e o time paulista levou a melhor ao vencer por 3 a 1.

Com o resultado, o Palmeiras conquistou o bicampeonato da competição. Além disso, a equipe alviverde construiu a vitória com dois gols de Lorena Benítez e um de Fe Palermo, garantindo mais uma taça para a categoria feminina.

Por outro lado, o Flamengo encerrou a participação no torneio com o vice-campeonato. A equipe rubro-negra não contou com a atacante Cristiane na decisão, já que a artilheira se prepara para os próximos compromissos da temporada.

Agora, o Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Paulista Feminino. No sábado (18), às 10h30, a equipe enfrenta o São Paulo em busca de mais um resultado positivo na competição estadual.

Enquanto isso, o Flamengo retoma a preparação para a Copa do Brasil Feminina. Na quarta-feira (22), o time carioca recebe o Instituto 3B e busca a classificação para seguir avançando no torneio nacional.

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