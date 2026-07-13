Botafogo inclui joia da base em negociação para contratar Gabriel Batista

O Botafogo avançou nas negociações para contratar o goleiro Gabriel Batista em definitivo. Nesse sentido, o jogador pertence ao Santa Clara, de Portugal, e as partes estão na fase final para concluir o acordo. A informação é do portal “Espn”.

Dessa forma, o Alvinegro deve pagar cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 8,7 milhões) por 80% dos direitos econômicos do goleiro. Na transação do arqueiro, o clube português permanecerá com os 20% restantes.

A negociação também prevê o empréstimo do meio-campista Bernardo Valim ao Santa Clara, com opção de compra. Revelado nas categorias de base do Botafogo, o jogador de 20 anos deve integrar a equipe sub-23 do clube português.

Revelado pelo Flamengo, Gabriel Batista, de 28 anos, defende o Santa Clara desde 2022. O goleiro se consolidou como um dos principais destaques da equipe portuguesa e exerceu a função de capitão nas últimas temporadas.

Além disso, o Botafogo também encaminhou a contratação de Warleson, do Cercle Brugge, da Bélgica. O goleiro deve assinar contrato por três anos e meio, enquanto o Glorioso desembolsará 600 mil euros (cerca de R$ 3,5 milhões) para concluir a negociação.

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