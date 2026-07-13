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Botafogo inclui joia da base em negociação para contratar Gabriel Batista

Botafogo inclui joia da base em negociação para contratar Gabriel Batista
Botafogo inclui joia da base em negociação para contratar Gabriel Batista -

O Botafogo avançou nas negociações para contratar o goleiro Gabriel Batista em definitivo. Nesse sentido, o jogador pertence ao Santa Clara, de Portugal, e as partes estão na fase final para concluir o acordo. A informação é do portal “Espn”.

Dessa forma, o Alvinegro deve pagar cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 8,7 milhões) por 80% dos direitos econômicos do goleiro. Na transação do arqueiro, o clube português permanecerá com os 20% restantes.

A negociação também prevê o empréstimo do meio-campista Bernardo Valim ao Santa Clara, com opção de compra. Revelado nas categorias de base do Botafogo, o jogador de 20 anos deve integrar a equipe sub-23 do clube português.

Revelado pelo Flamengo, Gabriel Batista, de 28 anos, defende o Santa Clara desde 2022. O goleiro se consolidou como um dos principais destaques da equipe portuguesa e exerceu a função de capitão nas últimas temporadas.

Além disso, o Botafogo também encaminhou a contratação de Warleson, do Cercle Brugge, da Bélgica. O goleiro deve assinar contrato por três anos e meio, enquanto o Glorioso desembolsará 600 mil euros (cerca de R$ 3,5 milhões) para concluir a negociação.

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