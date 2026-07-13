Atlético adia reapresentação de trio equatoriano após Copa do Mundo

O Atlético terá que esperar mais alguns dias para contar novamente com Alan Franco, Alan Minda e Preciado. Inicialmente aguardados para esta segunda-feira (13/7), os três jogadores que defenderam o Equador na Copa do Mundo tiveram a reapresentação adiada para quarta-feira (15/7), na Cidade do Galo.

O Galo não informou o motivo da mudança no cronograma. Com isso, o trio ficará fora do último jogo-treino da intertemporada, marcado justamente para quarta-feira, diante do Betim, no CT alvinegro.

Os equatorianos receberam um período de descanso depois da eliminação da seleção na Copa do Mundo. O Equador caiu no último dia 30 de junho ao perder por 2 a 0 para o México, na fase de 16 avos de final. Desde então, os atletas permaneceram de férias antes de iniciarem a preparação para o segundo semestre.

Entre os três, Alan Franco foi quem teve maior protagonismo no Mundial. O volante começou como titular nos quatro jogos da campanha equatoriana. Preciado também participou de todas as partidas, mas sempre saiu do banco de reservas. Já Alan Minda iniciou a competição entre os titulares apenas na estreia e não voltou a atuar nos compromissos seguintes.

Atlético vive reta final de intertemporada

Aliás, a comissão técnica de Eduardo Domínguez aproveitará esta semana para realizar os últimos ajustes antes da retomada do calendário nacional. Na quarta-feira, o Atlético enfrentará o Betim em um jogo-treino na Cidade do Galo. Na atividade anterior, disputada na Arena MRV, o time venceu a equipe sub-20 do clube por 3 a 1.

Assim, o Atlético volta a disputar uma partida oficial no dia 21 de julho, quando recebe o Bahia, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir daí, o clube iniciará uma sequência intensa de compromissos, com dez jogos programados em pouco mais de um mês até o fim de agosto.

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