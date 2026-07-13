ASSINE JÁ!
Jogada10

Atlético adia reapresentação de trio equatoriano após Copa do Mundo

Atlético adia reapresentação de trio equatoriano após Copa do Mundo
Atlético adia reapresentação de trio equatoriano após Copa do Mundo -

O Atlético terá que esperar mais alguns dias para contar novamente com Alan Franco, Alan Minda e Preciado. Inicialmente aguardados para esta segunda-feira (13/7), os três jogadores que defenderam o Equador na Copa do Mundo tiveram a reapresentação adiada para quarta-feira (15/7), na Cidade do Galo.

O Galo não informou o motivo da mudança no cronograma. Com isso, o trio ficará fora do último jogo-treino da intertemporada, marcado justamente para quarta-feira, diante do Betim, no CT alvinegro.

Os equatorianos receberam um período de descanso depois da eliminação da seleção na Copa do Mundo. O Equador caiu no último dia 30 de junho ao perder por 2 a 0 para o México, na fase de 16 avos de final. Desde então, os atletas permaneceram de férias antes de iniciarem a preparação para o segundo semestre.

Entre os três, Alan Franco foi quem teve maior protagonismo no Mundial. O volante começou como titular nos quatro jogos da campanha equatoriana. Preciado também participou de todas as partidas, mas sempre saiu do banco de reservas. Já Alan Minda iniciou a competição entre os titulares apenas na estreia e não voltou a atuar nos compromissos seguintes.

Atlético vive reta final de intertemporada

Aliás, a comissão técnica de Eduardo Domínguez aproveitará esta semana para realizar os últimos ajustes antes da retomada do calendário nacional. Na quarta-feira, o Atlético enfrentará o Betim em um jogo-treino na Cidade do Galo. Na atividade anterior, disputada na Arena MRV, o time venceu a equipe sub-20 do clube por 3 a 1.

Assim, o Atlético volta a disputar uma partida oficial no dia 21 de julho, quando recebe o Bahia, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir daí, o clube iniciará uma sequência intensa de compromissos, com dez jogos programados em pouco mais de um mês até o fim de agosto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas