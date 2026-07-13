Manchester United fica perto de anunciar destaque da Bélgica na Copa

O Manchester United está em fase avançada de negociações para contratar Youri Tielemans, meio-campista belga do Aston Villa que disputou a última Copa do Mundo. Segundo a BBC Sport, o contrato do jogador possui cláusula de rescisão, o que facilita a transferência e aproxima as partes de um acordo.

A busca por reforços no meio-campo tornou-se prioridade para o clube, especialmente após fracassar em outras tentativas de mercado. Afinal, Elliot Anderson acertou com o Manchester City, e Mateus Fernandes optou pelo Tottenham.

Paralelamente, o United já encaminhou a chegada do brasileiro Andrey Santos, atualmente no Chelsea. O atleta revelado pelo Vasco realizou exames médicos e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. O valor da negociação gira em torno de 48 milhões de libras, com bônus de 2 milhões por metas de participação — totalizando cerca de R$ 344 milhões.

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Tielemans, de 29 anos, é visto como peça pronta para a Premier League, onde já atuou por quatro temporadas no Leicester City antes de se transferir ao Aston Villa em 2023. Apesar de sofrer uma lesão no aquecimento que o tirou da partida contra a Espanha nas quartas de final da Copa, foi fundamental na campanha da Bélgica até essa fase.

O United também havia avançado em conversas para contratar o brasileiro Ederson, da Atalanta, e que esteve na Copa. Mas o clube inglês desistiu após exames médicos nos Estados Unidos apontarem lesão em um dos joelhos do jogador, conforme revelou o The Times.

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