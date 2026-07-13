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Manchester United fica perto de anunciar destaque da Bélgica na Copa

Manchester United fica perto de anunciar destaque da Bélgica na Copa
Manchester United fica perto de anunciar destaque da Bélgica na Copa -

O Manchester United está em fase avançada de negociações para contratar Youri Tielemans, meio-campista belga do Aston Villa que disputou a última Copa do Mundo. Segundo a BBC Sport, o contrato do jogador possui cláusula de rescisão, o que facilita a transferência e aproxima as partes de um acordo.

A busca por reforços no meio-campo tornou-se prioridade para o clube, especialmente após fracassar em outras tentativas de mercado. Afinal, Elliot Anderson acertou com o Manchester City, e Mateus Fernandes optou pelo Tottenham.

Paralelamente, o United já encaminhou a chegada do brasileiro Andrey Santos, atualmente no Chelsea. O atleta revelado pelo Vasco realizou exames médicos e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. O valor da negociação gira em torno de 48 milhões de libras, com bônus de 2 milhões por metas de participação — totalizando cerca de R$ 344 milhões.

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Tielemans, de 29 anos, é visto como peça pronta para a Premier League, onde já atuou por quatro temporadas no Leicester City antes de se transferir ao Aston Villa em 2023. Apesar de sofrer uma lesão no aquecimento que o tirou da partida contra a Espanha nas quartas de final da Copa, foi fundamental na campanha da Bélgica até essa fase.

O United também havia avançado em conversas para contratar o brasileiro Ederson, da Atalanta, e que esteve na Copa. Mas o clube inglês desistiu após exames médicos nos Estados Unidos apontarem lesão em um dos joelhos do jogador, conforme revelou o The Times.

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