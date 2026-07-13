Cano valoriza disputa por posição no ataque do Fluminense: “Muito competitiva”

Germán Cano comentou a disputa por uma vaga no ataque do Fluminense após a chegada de Hulk e a concorrência com John Kennedy. Autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (12), o argentino destacou a importância de o técnico Luis Zubeldía contar com várias opções para o setor ofensivo.

Para o jogador, a concorrência fortalece a equipe e amplia as alternativas do treinador. Assim, o atacante afirmou que todos os jogadores buscam corresponder às orientações do comandante argentino e ressaltou a qualidade dos três centroavantes do elenco.

“É muito competitivo. O Luis tem várias opções para colocar em campo quem estiver melhor. Acho que não existe apenas um jogador. Quem entra durante o jogo também tenta fazer aquilo que o Luis pede. É uma disputa muito competitiva, porque nós três somos jogadores de muita qualidade”, afirmou.

Além disso, o camisa 14 também avaliou a função que desempenhou no amistoso contra o Bahia. Afinal, Cano afirmou que se sentiu “muito confortável” como segundo atacante, atuando atrás de Castillo.

“Jogando um pouco mais atrás, consigo pegar mais na bola e depois entrar na área. O Luis falou que um atacante precisa estar dentro da área, enquanto o outro pode sair um pouco, e vice-versa. Com o Hulk, conseguimos nos complementar muito bem”, destacou.

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