Flamengo entra na disputa pela contratação de Almada, do Atlético de Madrid

O Flamengo entrou na disputa pela contratação de Thiago Almada. Nos últimos dias, a diretoria rubro-negra intensificou os contatos com o atacante do Atlético de Madrid e avançou nas conversas com o jogador, que também recebeu uma proposta do River Plate. A informação é do portal “ge”.

Em junho, o Rubro-Negro já havia procurado o atleta, mas o argentino recusou a possibilidade porque pretendia seguir na Europa. Como não recebeu ofertas do continente, o atleta passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano. A definição sobre o futuro, porém, acontecerá apenas após a Copa do Mundo. O clube carioca sabe que o jogador dará prioridade a uma eventual proposta europeia.

No momento, Almada disputa o Mundial com a seleção da Argentina e já participou dos seis jogos da equipe: Começou como titular contra Argélia, Áustria e Cabo Verde, entrou no segundo tempo diante de Jordânia e Suíça e permaneceu no banco contra o Egito. Os argentinos enfrentam a Inglaterra na semifinal, na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos.

Rubro-Negro segue de olho

No atual cenário, o Flamengo considera que uma possível oferta da Europa representa o principal obstáculo para concluir a contratação. A concorrência do River Plate, por outro lado, não preocupa a diretoria rubro-negra.

Afinal, o clube argentino apresentou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 117 milhões) ao Atlético de Madrid por 50% dos direitos econômicos do atleta, mas ainda enfrenta dificuldades para oferecer as garantias financeiras.

O Rubro-Negro acredita que consegue estruturar a operação em condições mais favoráveis, com menos parcelas e as garantias solicitadas. Mesmo assim, a burocracia financeira não representa o maior entrave para o negócio. O banco que ajudou o clube espanhol na compra do atleta tem ligação com a Eagle Football Holdings, empresa antes liderada pelo empresário John Textor, que comandava o Botafogo.

Por fim, a diretoria deixou as conversas otimista e entende que a decisão final dependerá da vontade de Thiago Almada, que, na última temporada pelo Atlético de Madrid, fez quatro gols e distribuiu duas assistências em 40 partidas.

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