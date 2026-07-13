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Flamengo entra na disputa pela contratação de Almada, do Atlético de Madrid

Flamengo entra na disputa pela contratação de Almada, do Atlético de Madrid
Flamengo entra na disputa pela contratação de Almada, do Atlético de Madrid -

O Flamengo entrou na disputa pela contratação de Thiago Almada. Nos últimos dias, a diretoria rubro-negra intensificou os contatos com o atacante do Atlético de Madrid e avançou nas conversas com o jogador, que também recebeu uma proposta do River Plate. A informação é do portal “ge”.

Em junho, o Rubro-Negro já havia procurado o atleta, mas o argentino recusou a possibilidade porque pretendia seguir na Europa. Como não recebeu ofertas do continente, o atleta passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano. A definição sobre o futuro, porém, acontecerá apenas após a Copa do Mundo. O clube carioca sabe que o jogador dará prioridade a uma eventual proposta europeia.

No momento, Almada disputa o Mundial com a seleção da Argentina e já participou dos seis jogos da equipe: Começou como titular contra Argélia, Áustria e Cabo Verde, entrou no segundo tempo diante de Jordânia e Suíça e permaneceu no banco contra o Egito. Os argentinos enfrentam a Inglaterra na semifinal, na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos.

Rubro-Negro segue de olho

No atual cenário, o Flamengo considera que uma possível oferta da Europa representa o principal obstáculo para concluir a contratação. A concorrência do River Plate, por outro lado, não preocupa a diretoria rubro-negra.

Afinal, o clube argentino apresentou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 117 milhões) ao Atlético de Madrid por 50% dos direitos econômicos do atleta, mas ainda enfrenta dificuldades para oferecer as garantias financeiras.

O Rubro-Negro acredita que consegue estruturar a operação em condições mais favoráveis, com menos parcelas e as garantias solicitadas. Mesmo assim, a burocracia financeira não representa o maior entrave para o negócio. O banco que ajudou o clube espanhol na compra do atleta tem ligação com a Eagle Football Holdings, empresa antes liderada pelo empresário John Textor, que comandava o Botafogo.

Por fim, a diretoria deixou as conversas otimista e entende que a decisão final dependerá da vontade de Thiago Almada, que, na última temporada pelo Atlético de Madrid, fez quatro gols e distribuiu duas assistências em 40 partidas.

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