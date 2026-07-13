Paulinho destaca projeto oferecido pelo Vasco para escolha em fevereiro

O Vasco oficializou a contratação do lateral-esquerdo Paulinho como o seu primeiro reforço para a sequência das competições. O ex-atleta do América-MG assumiu a camisa 29 no novo clube e fez questão de detalhar os motivos que o levaram a aceitar o desafio em São Januário.

Como o jogador já havia firmado um pré-contrato desde o início da temporada, o paulista explicou que a diretoria cruzmaltina o convenceu por meio de um plano de carreira ambicioso. Diante disso, o atleta expressou todo o seu entusiasmo com a nova fase na carreira.

“Estou muito feliz com o contato com o Vasco. Sabemos da grandeza do clube e foi um projeto que me agradou muito. É um projeto que eu estou muito ansioso pra estar aqui. Confesso que não via a hora de estar aqui. E agora é seguir trabalhando no dia a dia, toda semana, pra seguir o que é”, destacou.

Embora o jovem lateral saiba que enfrentará uma forte concorrência interna, ele enxerga a disputa com Cuiabano, Lucas Piton e o garoto Avellar de forma positiva. Inclusive, o recém-chegado vê os dois primeiros nomes do setor como referências para o seu próprio crescimento profissional.

“Já estou treinando com Cuiabano e com o Lucas Piton, aprendi muito com eles. São jogadores da posição que eu sei que podem me ajudar a evoluir ainda mais”, frisou.

Contato do Vasco

Além de avaliar o cenário técnico, o camisa 29 também relembrou os bastidores da negociação e revelou como envolveu os seus familiares na tomada de decisão antes de selar o acordo definitivo.

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“Assinei em fevereiro. Fiquei muito ansioso mesmo. Sei do peso e grandeza dessa camisa. Desde o começo fiquei feliz com esse contato. Não é qualquer um que tem o prazer de estar no Vasco, então quando veio o contato fiquei feliz. Conversei rapidamente com meu empresário e minha família e quis estar aqui”, explicou.

Com apenas 22 anos, o defensor é natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, porém construiu toda a sua trajetória nas categorias de base do América-MG.

Antes de desembarcar no Rio de Janeiro, o jovem construiu números sólidos na atual temporada pelo clube mineiro, onde acumulou 22 partidas no elenco profissional, anotou três gols e distribuiu duas assistências.

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