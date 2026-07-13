Paraguaios reforçam Palmeiras, e Mauricio celebra campanha na Copa

O Palmeiras iniciou mais uma semana de intertemporada nesta segunda-feira (13/7), na Academia de Futebol, com novidades importantes para Abel Ferreira. Após a participação na Copa do Mundo, Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa voltaram aos treinamentos e reforçam a preparação da equipe para o retorno das competições nacionais e continentais.

O trio paraguaio ganhou alguns dias de descanso depois da campanha histórica da seleção no Mundial. O Paraguai avançou às oitavas de final após eliminar a Alemanha na fase de 16 avos, mas acabou superado pela França, encerrando sua participação no torneio.

No primeiro treinamento da semana, os jogadores iniciaram as atividades com ativação muscular no centro de excelência. Em seguida, participaram de exercícios de construção de jogadas, linhas de passe, movimentação e finalizações com o auxílio de estacas e bonecos de ar. Depois, a comissão técnica comandou um trabalho técnico em campo reduzido, com partidas em formato de 11 contra 11. Já o atacante Vitor Roque, que está em transição física, treinou normalmente durante todo o período.

Maurício celebra campanha na Copa do Mundo

Um dos destaques da campanha paraguaia, Mauricio voltou ao clube valorizado pela atuação na Copa do Mundo. O meio-campista marcou um gol na fase de grupos, diante dos Estados Unidos, e converteu a primeira cobrança de pênalti na classificação histórica sobre a Alemanha.

“Foi um sonho vivenciar uma Copa do Mundo realmente, um momento único na minha vida e que vai ficar marcado para sempre. Todo menino sonha em disputar um dia e eu realizar isso foi um momento muito marcante para mim, para minha família e para o país também, principalmente do modo como nos comportamos dentro do campeonato. Fomos muito bem e em nenhum momento nos abatemos ou deixamos cair, então foi um aprendizado muito grande e uma experiência única”, afirmou.

Foco agora no Palmeiras

Após uma semana de descanso, Mauricio afirmou que retorna motivado para a sequência da temporada. Além disso, revelou que acompanhou de perto a preparação do elenco durante o período de folga.

“A volta é muito boa, a expectativa é sempre alta também. Eu estava na Copa, não tive descanso, sempre treinos e concentração. Depois da eliminação, tive uma semana que foi importante para baixar um pouco o cansaço. Agora já estou renovado, estava acompanhando sempre na TV Palmeiras os jogos-treinos que a rapaziada fazia, sempre ligando para os caras e conversando, eles me perguntando de como eu estava lá e eu também perguntando como estava a resenha aqui, os treinos e tudo. O treino hoje foi muito bom também e agora já estou cada vez mais me readaptando a tudo de novo”, completou.

Campeão paulista e líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras também segue vivo na Libertadores e na Copa do Brasil. Assim, com o retorno dos convocados e a recuperação gradual de atletas que estavam no departamento médico, Abel Ferreira ganha mais alternativas para montar a equipe na reta decisiva da temporada.

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