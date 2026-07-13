Palmeiras e Flamengo pelo Sub-17 marcará primeiro jogo no Nubank Parque

Palmeiras e Flamengo medem forças nesta terça-feira (14/7), às 11h (de Brasília), ao disputarem a oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 no Nubank Parque. Aliás, o confronto marcará a primeira partida oficial no estádio, que passa a receber competições após o processo de modernização e mudança de nome.

Embora o duelo envolva as categorias de base, o jogo também terá importância nos bastidores. A CBF aproveitará a partida para realizar testes internos do sistema de impedimento semiautomático, tecnologia que deve ser utilizada futuramente na arena. O mecanismo, porém, não interferirá na arbitragem do confronto e estará sendo empregado apenas para avaliações técnicas da entidade.

A estreia da equipe profissional no Nubank Parque já tem data marcada. O Palmeiras enfrentará o Atlético-MG no próximo dia 26 de julho, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro compromisso oficial do time principal no estádio.

Antes disso, entretanto, caberá às equipes sub-17 de Palmeiras e Flamengo a missão de inaugurar oficialmente o palco em um dos principais confrontos da categoria. Além da importância esportiva pela disputa do Campeonato Brasileiro, a partida abre uma nova etapa na utilização da arena e representa mais um passo na preparação da estrutura para receber os jogos do Verdão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.