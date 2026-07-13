Imprensa argentina aponta cinco pontos que Sacaloni aposta para vencer a Inglaterra

Ainda sem ter um grande desafio no Mundial, a Argentina está mais uma vez na semifinal da Copa do Mundo. Na próxima quarta-feira (15), a atual campeã do torneio vai em busca de mais uma decisão, a sétima em sua história. Entretanto, apesar de as classificações neste ano serem marcadas por raça e entrega do elenco, o desempenho da seleção vem deixando a desejar, o que preocupa o técnico Lionel Scaloni.

Por conta disso, o “Diário Olé” noticiou que o treinador já vislumbra alguns cenários onde o time precisa melhorar para conseguir a vaga. Afinal, após uma primeira fase sólida, a Albiceleste passou por perrengues nos confrontos de mata-mata. Contra Cabo Verde e Suíça, a seleção precisou da prorrogação para se classificar. Contudo, contra o Egito, a equipe precisou de uma virada histórica nos minutos finais.

O primeiro ponto é recuperar o equilíbrio do jogo, algo que a Argentina não conseguiu após a fase de grupos. Ainda neste aspecto, Scaloni também acredita que a seleção precisa controlar a carga emocional durante o confronto. Além disso, o treinador avalia que a equipe também deixou de ter volume no meio-campo, com pouco controle dos volantes. Já no ataque, o problema fica pela falta de drible, sem conseguir romper muitas linhas no duelo individual.

Por outro lado, com relação ao adversário, o treinador pode trazer variações na escalação. A principal meta é frear os principais destaques ingleses, Jude Bellingham e Harry Kane. Para isso, pode entrar em campo em um 5-3-2, para tentar netralizar o 4-2-3-1 de Thomas Tuchel.

Caso avance, a Argentina chegará à sua segunda final de Copa consecutiva. Inclusive, com isso, os hermanos poderão ter a oportunidade de igualar uma marca do Brasil: vencer dois Mundiais consecutivos, que já dura 64 anos.

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