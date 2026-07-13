Pedro Emanuel chega ao Vasco e mira voos mais altos com atual elenco

O Vasco oficializou, nesta segunda-feira (13), a contratação do seu novo técnico para a sequência da temporada de 2026. Durante a coletiva de imprensa, Pedro Emanuel explicou as razões que o levaram a aceitar o desafio no clube cruzmaltino e detalhou o planejamento estratégico que pretende implementar no elenco.

Apesar de a equipe enfrentar um momento delicado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A, o comandante relembrou que o time continua vivo nas disputas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Nesse sentido, o treinador garantiu que priorizará a recuperação imediata no Brasileirão, embora não descarte a busca por títulos nas Copas.

De acordo com o novo comandante vascaíno, o equilíbrio entre as competições será fundamental para o sucesso do projeto. O técnico destacou a relevância histórica do clube ao afirmar.

“Neste momento a prioridade é voltar a pôr o Vasco no lugar onde merece. isso é fundamental para nós. Olharmos para o Brasileiro como algo prioritário, pois é uma situação delicada. São poucos pontos para os lugares acima e acredito que podemos fazê-lo. Temos que olhar também para as outras competições porque as conquistas são a essência do Vasco”, decretou.

Embora o profissional ainda carregue o status de pouco conhecido no cenário do futebol brasileiro, ele aproveitou a oportunidade para definir as suas preferências táticas. Além disso, Pedro Emanuel pontuou que mudará a postura da equipe de acordo com as circunstâncias e as características de cada adversário.

Forma de jogo no Vasco

Com o objetivo de construir um time versátil, o treinador detalhou a sua visão metodológica para os próximos compromissos. O técnico explicou essa flexibilidade tática em sua declaração:

“Prefiro ter um bocado de tudo. Em diversos momentos e diferentes momentos diante do jogo. Tenho que preparar o time para isso. Comandar com bola e defender quando precisar com rigor e competência. Nossa imagem principal tem que ser essa para que possamos ter o sucesso que pretendemos. Chegando e olhando o que é exigência de um Vasco, de uma torcida como temos, é um time competitivo que queremos. Isso que vou introduzir”, comentou.

Por fim, o técnico preferiu adotar uma postura de cautela e evitou tecer comentários sobre o desempenho individual dos atletas do elenco. Logo após os jornalistas o questionarem sobre as críticas públicas que o ex-treinador Renato Gaúcho fazia ao plantel, Pedro Emanuel preferiu não alimentar polêmicas e encerrou a coletiva assegurando que adota uma metodologia de trabalho completamente distinta do seu antecessor.

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“Não vão fazer eu fazer isso (criticar publicamente). Não faz parte da minha maneira de ser. Avalio o contexto de equipe e o jogador faz parte da equipe. Nosso processo de treino e preparação de jogos é algo que gosto muito de valorizar e falar. Situação individual não irei fazer”, disse.

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