Sporting x Celtic: onde assistir ao amistoso de pré-temporada

O Sporting deu sequência à preparação para a nova temporada na manhã desta segunda-feira (13), durante o período de treinos em Lagos, no Algarve. A atividade foi a última antes do amistoso contra o Celtic, marcado para esta terça-feira (14), às 17h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na DAZN (streaming).

LEIA MAIS: Caminho fácil? Argentina chega à semifinal com mais minutos jogados que rivais

De acordo com informações da imprensa portuguesa, o técnico Rui Borges teve quatro desfalques. Iván Fresneda e Nuno Santos seguiram realizando trabalhos específicos para controle físico, enquanto João Simões permanece em recuperação sob os cuidados do departamento médico.

A novidade foi a ausência de Bruno Ramos. O zagueiro sofreu uma lesão durante o amistoso contra o Torrense, vencido pelo Sporting por 2 a 0, e também ficou fora das atividades.

Além disso, o treinador ainda não conta com os jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2026. Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Zeno Debast seguem de férias após o torneio.

Dessa maneira, Rui Borges precisará improvisar a defesa para enfrentar o Celtic, já que Eduardo Quaresma é, neste momento, o único zagueiro de origem disponível no elenco.

Assim como ocorreu no primeiro dia da pré-temporada em Lagos, os jogadores que participaram do treino em campo também realizarão atividades na academia durante a parte da tarde.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.