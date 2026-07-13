França x Espanha: quem vai ser o primeiro finalista da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo começa a definir a sua grande final nesta terça-feira. No AT&T Stadium, em Dallas, França e Espanha medem forças na primeira semifinal do Mundial, às 16h, em um duelo marcado por dois grandes craques. De um lado, Kylian Mbappé busca sua terceira final consecutiva de Copa, enquanto do outro, Lamine Yamal tenta chegar em sua primeira decisão de Mundial pela Espanha.
Onde assistir
O duelo entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, terá transmissão de Globo e SBT (TV aberta), Sportv e NSports (TV Fechada), CazéTV (Youtube), e getv no Globoplay (streaming).
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Como chega a França
Considerada como a grande favorita ao título para esta Copa do Mundo, a França busca chegar em sua terceira final de Mundial de forma consecutiva. Campeã em 2018 e vice-campeã em 2022, os franceses querem repetir a façanha da Seleção Brasileira ao chegar em três finais de Copa seguidas – de 1994 a 2002. Curiosamente, o roteiro, inclusive, pode ser o mesmo, com dois títulos e um vice.
Desse modo, a França conta com um ataque mais do que estrelado e entrosado para tentar ferir a Espanha, que sofreu apenas um gol nesta Copa. Com Mbappé e Dembélé em alta, os franceses estão com 100% de aproveitamento no Mundial, mas isso não é algo que satisfaz o atacante do Real Madrid. Sobre o jogo desta terça, Kylian não quer que a França “relaxe” e afirmou que a Espanha será o adversário mais difícil da campanha.
“Só existe uma maneira de relaxar, e é vencendo. Até conseguirmos isso, não vamos diminuir o ritmo. Estamos nas semifinais e muito felizes, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Sabemos que o que nos espera é ainda mais difícil do que tudo o que já enfrentamos, mas estamos prontos para encarar qualquer coisa”, disse Mbappé.
Como chega a Espanha
Do outro lado da semifinal, a Espanha também chegou na Copa do Mundo como uma das favoritas, mas ainda não encontrou seu melhor futebol dentro da competição. Por mais que tenha sofrido apenas um gol e vencido cinco dos seis jogos até aqui, os espanhóis querem “mais” para poder chegar novamente em uma final após 16 anos.
A confiança da Espanha para o jogo desta terça-feira vem justamente do retrospecto recente de La Roja diante da França. Nas últimas duas partidas entre as equipes, a Espanha levou a melhor em ambas. Na Euro 2024, a Espanha venceu a França por 2 a 1, e na Nations League 2025, os espanhóis venceram por 5 a 4. Por isso, Luis de la Fuente, técnico da Espanha, afirmou que se tem um time que pode bater a França, esse time é a Espanha.
“É justo pensar que podemos vencer a França; vamos trabalhar duro contra eles. Somos a única equipe que conseguiu derrotá-los duas vezes. Uma grande equipe vai enfrentar outra grande equipe”, disse De la Fuente.
FRANÇA x ESPANHA
Copa do Mundo – semifinal
Data e horário: 14/07/2025 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
Local: AT&T Stadium, Dallas (EUA)
FRANÇA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Lucas Digne; Koné, Rabiot e Olise; Barcola (Doué), Dembélé, Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
ESPANHA: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri) e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal, Oyarzabal.. Técnico: Luis de la Fuente.
Árbitro: Ivan Barton (ELS)
Assistentes: David Moran (ELS) e Antonio Pupiro (NIC)
VAR: Não divulgado.
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