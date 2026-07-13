Diniz explica ausência de Gui Negão e Dieguinho em amistoso do Corinthians

A ausência de Gui Negão e Dieguinho no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Cascavel, no último domingo (12/7), no Paraná, chamou a atenção do torcedor. Apesar de relacionados para o amistoso, os dois jovens permaneceram no banco por decisão da comissão técnica, que priorizou a participação da dupla nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras.

Integrados ao elenco profissional, Gui Negão e Dieguinho foram emprestados temporariamente à equipe sub-20 para a reta decisiva da competição. Eles viajaram com o grupo principal apenas como opção de emergência, caso Fernando Diniz precisasse recorrer aos jovens durante o amistoso. O volante Yago também ficou entre os relacionados, mas não entrou em campo.

“Eles (Gui Negão e Dieguinho) nem viriam, mas trouxemos caso precisasse. Eles estão no sub-20 por conta da importância do jogo contra o Palmeiras. Jogaram (última quarta-feira), ganharam minutos e vieram (a Cascavel) apenas para ficar à disposição. Voltarão para o sub-20 e, depois de quinta, ficarão conosco. Se não tivesse o planejamento para que jogassem pelo sub-20 no meio da semana, teriam entrado no jogo”, explicou Diniz.

O Corinthians perdeu o primeiro confronto das quartas de final do Brasileiro Sub-20 para o Palmeiras por 1 a 0, no Parque São Jorge. Agora, precisará reverter a desvantagem na próxima quinta-feira (15/7), às 16h, na Arena Barueri. Além de Gui Negão e Dieguinho, o volante Bahia e o meia Gui Amorim também reforçam a equipe na decisão.

Gui Negão busca recuperar espaço no Corinthians

Mesmo considerado uma das principais promessas do clube, Gui Negão ainda não conseguiu repetir em 2026 o desempenho que chamou a atenção da torcida na temporada passada. Uma lesão sofrida durante um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-20 atrasou a sequência do atacante, que ainda não entrou em campo pelo Corinthians sob o comando de Fernando Diniz.

Além disso, o jovem perdeu espaço na disputa por uma vaga no ataque. Pedro Raul assumiu a condição de principal alternativa a Yuri Alberto, enquanto Gui Negão tenta recuperar ritmo e confiança. Nem mesmo na equipe sub-20 o atacante conseguiu se destacar na derrota para o Palmeiras pela ida das quartas de final.

Na temporada, o camisa soma 12 partidas, um gol marcado e 637 minutos em campo. A expectativa da comissão técnica é de que a sequência de jogos na base ajude o atacante a retomar o melhor nível antes de voltar a integrar definitivamente o elenco profissional.

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