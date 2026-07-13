José Boto revela qual será próxima grande venda do Flamengo

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, deu novas declarações acerca da janela de transferências do clube. O português admitiu que é necessário vender, revelando que há uma grande transação por ocorrer. Trata-se do volante Evertton Araújo, cada vez mais em alta também no mercado externo.

Boto, em declarações à “Espn”, divulgadas nesta segunda-feira (13/7), confirmou que o Fla precisa vender jogadores. No entanto, a pretensão é não afetar o que ele chama de “rendimento esportivo” da equipe.

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“Precisa fazer algo com as vendas. E é isso que estamos tentando. Tentando fazer vendas que não afetem o rendimento esportivo da equipe. Como foi o caso do Ryan Roberto, que foi uma venda feita muito porque o jogador também não quis renovar. Mas foi uma venda que, em minha visão de mercado, de alguém que está no mercado há muito tempo… Vender um jogador por 9,5 milhões de euros (R$ 55,5 milhões no câmbio atual) quando ele está nos seis meses finais de contrato, acho que é um bom golpe de mercado”, iniciou.

“Pode acontecer”, diz Boto, sobre possíveis vendas

Para ele, o dinheiro será necessário para novas contratações que o Fla pretende fazer. Afinal, segundo o próprio, o Rubro-Negro está em busca de dois ou três atletas para esta janela que se abre no dia 20 de julho.

“Mas é esse tipo de vendas que vamos tentar fazer, para tentar não mexer naquilo que é o elenco principal. Arranjar também algum dinheiro para irmos realmente naquelas duas, três coisas cirúrgicas que queremos fazer. É óbvio que tudo isso pode mudar com uma ou duas saídas inesperadas, pode acontecer. Porque pode vir uma oferta que seja tão boa, e nós não estávamos à espera de perder aquele jogador, e isso vai nos obrigar a ter que substituir tal jogador. Agora, temos perfeitamente mapeado, perfeitamente em nossa cabeça aquilo que queremos, aquilo que queremos que não saia e aquilo que queremos que entre”, explicou.

Evertton Araújo deixará o Flamengo?

Por fim, Boto admitiu que a próxima grande venda do Flamengo será o volante Evertton Araújo. O jovem de 23 está caminhando para a temporada com mais partidas na carreira e chama a atenção de clubes europeus pelo bom desempenho em 2026.

“É aquilo que eu te digo: as grandes vendas de jogadores sul-americanos para a Europa nunca passam dos 24, 25 anos. Aquelas de 30, 35, 40 milhões (de euros). Tirando algumas exceções para mercados alternativos, como a Rússia, não passa (dessa idade). E ele está nessa faixa de idade, tem qualidade e, muito provavelmente, vai ser a próxima grande venda do Flamengo”, revelou.

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