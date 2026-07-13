Diretor de futebol do Vasco explica como o clube vai agir no mercado de transferências

A queda da liminar que reconduziu Pedrinho ao comando da SAF do Vasco acendeu o entusiasmo da torcida vascaína em relação à chegada de novos reforços, contudo, o diretor de futebol Admar Lopes preferiu adotar uma postura de cautela.

Embora o dirigente confirme que o departamento de futebol monitora o mercado de transferências, ele ressalta que a diretoria não assumirá o compromisso de anunciar nomes de peso neste momento.

“O que foi passado é que tem a vontade em melhorar a equipe. Por questões financeiras e orçamentárias foi me pedido para esperar um pouco e que não seríamos muito agressivos neste primeiro momento da janela. Estou à espera de um “ok”. Isso não significa que não possa ter novidades. Não esperam que o Vasco vá comprar jogadores de um momento para o outro. Pode haver um reajuste financeiro que pode ser benéfico para a janela. Ela só fecha 10 de setembro”, comentou.

Reforços no Vasco para o mata-mata

Paralelamente à luta para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o clube carioca divide as atenções com os confrontos eliminatórios da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Apesar do calendário cheio, Admar preferiu não cravar a chegada de peças para essas competições quando os jornalistas o questionaram sobre o tema.

“Dizer que vamos trazer não posso garantir. na realidade do Vasco temos um orçamento limitado e reduzido. Se a situação se alterar durante a janela, os tempos podem não se ajustar com as necessidades das equipe, algo que não controlam. Nas próximas semanas queremos fechar com reforços, mas temos que ver o que pode acontecer’, explicou.

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Até o momento, a diretoria anunciou apenas o meio-campista Paulinho como cara nova no elenco. Desse modo, o Vasco foca as suas atenções no duelo contra o Vitória, agendado para esta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, válido pela 19ª rodada da Série A.

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