São Paulo negocia a saída do goleiro Young para o futebol português

O São Paulo negocia a transferência do goleiro Young para o Portimonense, de Portugal. Fora dos planos da comissão técnica e da diretoria, o jogador de 24 anos pode deixar o clube ainda nesta janela de transferências.

O vínculo de Young com o Tricolor termina no fim de 2026. A partir de janeiro, ele já poderia assinar um pré-contrato e deixar o clube sem custos. Por isso, a diretoria busca um acordo imediato com os portugueses. A estratégia é liberar o goleiro agora, mas manter 20% dos direitos econômicos para lucrar em uma futura negociação.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Young chegou ao clube em 2017 e nunca conseguiu se firmar entre os profissionais. Ao longo da passagem pelo time principal, disputou apenas três partidas, todas em 2025, e acabou perdendo espaço na disputa pela posição.

Aliás, a negociação faz parte da reformulação planejada pelo São Paulo para o segundo semestre. Afinal, a diretoria pretende negociar até sete jogadores nesta janela de transferências, tanto para reduzir os custos do elenco quanto para melhorar a situação financeira do clube.

Quem o São Paulo ainda pode vender nesta janela

Entre os nomes com possibilidade de saída, Bobadilla aparece como a principal esperança para gerar uma venda de impacto. Depois de disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai, o volante voltou valorizado ao mercado. O Tricolor espera receber propostas com pagamento à vista, o que ajudaria a aliviar o caixa em meio às limitações financeiras.

Além de Young e Bobadilla, outros atletas também estão na lista de negociáveis. Luan, Paulinho e Cédric Soares têm futuro indefinido e podem deixar o Morumbis nas próximas semanas, caso surjam propostas consideradas satisfatórias pela diretoria.

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