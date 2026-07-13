12 destaques da Copa do Mundo que cabem no futebol brasileiro

A Copa do Mundo está chegando ao final e, com ele, sempre surgem os nomes que se destacaram no torneio e podem aparecer nas equipes. Inclusive, o Grêmio já se antecipou quanto a isso, contratando o meia-atacante Jovane Cabral, de Cabo Verde.

Inclusive, muitos desses jogadores possuem valores de mercado compatíveis com o futebol brasileiro. Na última semana, por exemplo, o Cruzeiro anunciou o meia Gabriel Pec, por 10 milhões de euros, cerca de R$ 58 milhões. Com base nisso, e os valores cotados no site TransferMarket, o Jogada10 traz uma lista com nomes que se destacaram no torneio e podem caber no bolso do seu clube.

Goleiros

Embaixo das traves, o principal nome é Vozinha, de Cabo Verde. Aos 40 anos, o goleiro brilhou na campanha dos Tubarões e, além de ter um valor de mercado baixo, cerca de R$ 290 mil, está sem clube, desde que deixou o Chaves, de Portugal. Outro jogador que chama atenção é Eloy Room, de Curaçao, que bateu o recorde de defesas em uma partida de Copa contra o Equador. O caribenho de 37 anos está no Miami FC, dos Estados Unidos, e tem um valor estimado em R$ 875 mil.

Ainda entre os mais experientes está Beiranvand, do Irã. O goleiro de 33 anos disputou sua terceira Copa e atualmente está no futebol local, defendendo o Tractor, com um valor estimado em R$ 3,72 milhões. Por outro lado, entre os mais jovens está o paraguaio Orlando Gill. Grande surpresa da Albirroja no torneio, o arqueiro do San Lorenzo da Argentina é o mais valorizado entre os goleiros, tendo um valor de R$ 35 milhões.

Zagueiros

Já na defesa, chamam a atenção dois jogadores que atuaram contra o Brasil. O haitiano Hannes Delcroix está com 27 anos e já esteve em grandes mercados. Revelado pelo Anderlecht, da Bélgica, o defensor já atuou no Burnley e no Swansea, participando de partidas da Premier League e da Championship. Desde o ano passado, está no Lugano, da Suíça, e tem valor de mercado estimado em R$ 11,60 milhões.

Já Jack Hendry teve sua participação no torneio marcada pela falta sofrida por Vini Jr em lance anulado pelo Var. Entretanto, o defensor de 30 anos é um dos nomes mais sólidos da defesa escocesa e está no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, desde de 2023, e tem seu valor estimado em R$ 14,5 milhões.

Meias

Já no meio-campo aparece um nome que já foi uma das principais promessas do futebol francês. Aos 28 anos, Houssem Aouar disputou a Copa pela Argélia e defende o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e tem um valor estimado de R$ 46,60 milhões. Quem também é avaliado no mesmo preço é Sebastian Berhalter, dos Estados Unidos, 25 anos, que defende o Vancouver Whitecaps, do Canadá.

Entre os nomes mais jovens está um que caiu ainda na primeira fase do torneio. Alexandre Sojka tem 23 anos e teve sua carreira toda no futebol da República Tcheca, sendo avaliado em R$ 11,60 milhões. Por outro lado, Nathan Saliba, de 22 anos, se tornou um dos principais destaques do Canadá. Atualmente, o jogador defende o Anderlecht, da Bélgica, e tem um valor estimado em R$ 46,60 milhões

Atacantes

Por fim, no ataque, aparece um grande nome de um dos anfitriões. Roberto Alvarado se tornou o grande garçom mexicano no torneio, com três assistências, e saiu com destaque da Copa. O jogador de 27 anos defende o Chivas Guadalajara e tem um valor de mercado estimado em R$ 43,70 milhões. Já nos Estados Unidos, Giovanni Reyna ainda não conseguiu render o esperado, mas pode ser um bom reforço para um clube brasileiro. Aos 23 anos, o jogador está no Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, e é avaliado em R$ 23,3 milhões.

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