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12 destaques da Copa do Mundo que cabem no futebol brasileiro

12 destaques da Copa do Mundo que cabem no futebol brasileiro
12 destaques da Copa do Mundo que cabem no futebol brasileiro -

A Copa do Mundo está chegando ao final e, com ele, sempre surgem os nomes que se destacaram no torneio e podem aparecer nas equipes. Inclusive, o Grêmio já se antecipou quanto a isso, contratando o meia-atacante Jovane Cabral, de Cabo Verde.

Inclusive, muitos desses jogadores possuem valores de mercado compatíveis com o futebol brasileiro. Na última semana, por exemplo, o Cruzeiro anunciou o meia Gabriel Pec, por 10 milhões de euros, cerca de R$ 58 milhões. Com base nisso, e os valores cotados no site TransferMarket, o Jogada10 traz uma lista com nomes que se destacaram no torneio e podem caber no bolso do seu clube.

Goleiros

Embaixo das traves, o principal nome é Vozinha, de Cabo Verde. Aos 40 anos, o goleiro brilhou na campanha dos Tubarões e, além de ter um valor de mercado baixo, cerca de R$ 290 mil, está sem clube, desde que deixou o Chaves, de Portugal. Outro jogador que chama atenção é Eloy Room, de Curaçao, que bateu o recorde de defesas em uma partida de Copa contra o Equador. O caribenho de 37 anos está no Miami FC, dos Estados Unidos, e tem um valor estimado em R$ 875 mil.

Ainda entre os mais experientes está Beiranvand, do Irã. O goleiro de 33 anos disputou sua terceira Copa e atualmente está no futebol local, defendendo o Tractor, com um valor estimado em R$ 3,72 milhões. Por outro lado, entre os mais jovens está o paraguaio Orlando Gill. Grande surpresa da Albirroja no torneio, o arqueiro do San Lorenzo da Argentina é o mais valorizado entre os goleiros, tendo um valor de R$ 35 milhões.

Zagueiros

Já na defesa, chamam a atenção dois jogadores que atuaram contra o Brasil. O haitiano Hannes Delcroix está com 27 anos e já esteve em grandes mercados. Revelado pelo Anderlecht, da Bélgica, o defensor já atuou no Burnley e no Swansea, participando de partidas da Premier League e da Championship. Desde o ano passado, está no Lugano, da Suíça, e tem valor de mercado estimado em R$ 11,60 milhões.

Já Jack Hendry teve sua participação no torneio marcada pela falta sofrida por Vini Jr em lance anulado pelo Var. Entretanto, o defensor de 30 anos é um dos nomes mais sólidos da defesa escocesa e está no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, desde de 2023, e tem seu valor estimado em R$ 14,5 milhões.

Meias

Já no meio-campo aparece um nome que já foi uma das principais promessas do futebol francês. Aos 28 anos, Houssem Aouar disputou a Copa pela Argélia e defende o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e tem um valor estimado de R$ 46,60 milhões. Quem também é avaliado no mesmo preço é Sebastian Berhalter, dos Estados Unidos, 25 anos, que defende o Vancouver Whitecaps, do Canadá.

Entre os nomes mais jovens está um que caiu ainda na primeira fase do torneio. Alexandre Sojka tem 23 anos e teve sua carreira toda no futebol da República Tcheca, sendo avaliado em R$ 11,60 milhões. Por outro lado, Nathan Saliba, de 22 anos, se tornou um dos principais destaques do Canadá.  Atualmente, o jogador defende o Anderlecht, da Bélgica, e tem um valor estimado em R$ 46,60 milhões

Atacantes

Por fim, no ataque, aparece um grande nome de um dos anfitriões. Roberto Alvarado se tornou o grande garçom mexicano no torneio, com três assistências, e saiu com destaque da Copa. O jogador de 27 anos defende o Chivas Guadalajara e tem um valor de mercado estimado em R$ 43,70 milhões. Já nos Estados Unidos, Giovanni Reyna ainda não conseguiu render o esperado, mas pode ser um bom reforço para um clube brasileiro. Aos 23 anos, o jogador está no Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, e é avaliado em R$ 23,3 milhões.

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