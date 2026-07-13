Fluminense renova com Marcos Paulo, do sub-20

O Fluminense anunciou na tarde desta segunda-feira (13/7) a renovação do meia Marcos Paulo, de sua equipe sub-20. O jogador de 18 anos, que em 2026 voltou de empréstimo junto ao Avaí, assinou no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, novo vínculo, agora até junho de 2028. No Flu desde os 9 anos, aliás, Marcos Paulo comemorou a renovação em declarações ao site oficial do clube.

“Estou muito feliz por voltar de um ano produtivo, em que aprendi muito com os profissionais. Me fez aprender e ajudou bastante a voltar outro atleta, com outra cabeça, pensamento e mentalidade. Renovar contrato é uma sensação de felicidade, a realização de um sonho. Todo garoto que vem ali desde os dez anos, em Xerém, sonha, um dia, estrear profissionalmente pelo Fluminense. Só tenho a agradecer a Deus, porque, sem Ele, nada disso seria possível. Agradeço, também, minha família, as pessoas que estiveram comigo nos momentos bons e ruins. É um passo importante e eu tenho certeza de que, daqui para frente, mais coisas boas vão acontecer”, disse, então, o atleta.

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Titular no sub-20 do Fluminense

Marcos Paulo, que tem quatro gols em 18 jogos nesta temporada sub-20 do Fluminense, realizou três partidas como profissional no Avaí. Foram pela Copa Santa Catarina, somando 57 minutos e marcando seu primeiro gol na carreira. O tento saiu na vitória por 2 a 1 sobre o Barra, aliás.

Atualmente, é titular no time sub-20 do Flu, que terminou na 16ª colocação na fase inicial do Brasileirão da categoria. No Tricolor desde 2022, passou por sub-15 e sub-17 antes de sair por empréstimo para o time sub-20 do Avaí.

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