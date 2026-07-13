Grêmio negocia a contratação de zagueiro da Fiorentina

O Grêmio segue no mercado em busca de novas contratações para o segundo semestre. A bola da vez no Tricolor é o zagueiro Matías Moreno, de 22 anos, que pertence à Fiorentina. Na última temporada, o jogador atuou pelo Levante, da Espanha. O clube gaúcho tenta o defensor por empréstimo, de acordo com o jornalista Eduardo Gabardo.

A chegada de Moreno serviria para suprir a saída de Viery, vendido à própria Fiorentina, em junho. Wagner Leonardo, que também joga pelo lado esquerdo da defesa, tem negociações para retornar ao Vitória. Assim, uma lacuna no setor se abriu no Grêmio.

Matías Moreno é destro, mas também atua pelo lado esquerdo da zaga. Ele tem 1,93 metro e é cria do Belgrano, da Argentina. Em agosto de 2024, transferiu-se Fiorentina, com contrato até junho de 2029. Ele custou aos cofres da Viola 5,5 milhões de euros, além de 1,5 milhão em bônus por metas alcançadas. Aliás, o clube hermano seguiu com 10% dos direitos econômicos.

No último domingo, o Grêmio anunciou a contratação do meia-atacante Jovane Cabral, de 28 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2026 por Cabo Verde. A confirmação da chegada do jogador partiu do técnico Luís Castro, em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, neste domingo (12), em amistoso realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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