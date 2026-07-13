Corinthians recebe novo transfer ban da Fifa e amplia crise nos bastidores

O Corinthians voltou a sofrer uma punição da Fifa. Na tarde desta segunda-feira (13/7), o Timão foi notificado de um novo transfer ban e está novamente proibido, por prazo indeterminado, de registrar jogadores até quitar pendências financeiras. A entidade, no entanto, não informou qual dívida motivou a sanção.

Esta é a segunda punição aplicada ao Timão em menos de dois meses. A primeira ocorreu em razão da dívida de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,7 milhões) com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez, realizada no segundo semestre de 2024.

O novo transfer ban aumenta os problemas do Corinthians justamente no momento em que a diretoria tenta reforçar o elenco para a sequência da temporada. O clube mantém conversas com o atacante Wesley e com o volante Arthur, mas esperava a retirada da primeira punição para avançar nas negociações. Agora, a chegada de reforços depende da regularização das pendências junto à Fifa.

Além das restrições impostas pela entidade, o cenário financeiro segue delicado. O Corinthians ainda acumula dois transfer bans ativo. Além disso, também atrasou o pagamento dos direitos de imagem referentes ao mês de junho dos jogadores do elenco profissional.

Problema recorrente no Corinthians

As punições da Fifa, aliás, se tornaram frequentes nos últimos meses. Desde a metade da temporada passada, o Corinthians já sofreu sanções por débitos relacionados às contratações de Rodrigo Garro, Félix Torres, Maycon e José Martínez. O clube também responde a um processo movido pelo meia Matías Rojas por quebra de contrato.

Diante do novo bloqueio, a diretoria terá de resolver as pendências financeiras antes de voltar a inscrever reforços, o que pode comprometer o planejamento para a janela de transferências e a sequência da temporada.

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