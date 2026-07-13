Inter acerta contratação de gerente de mercado que estava no Corinthians

O Inter acertou a chegada de mais um profissional para assumir uma área fora de campo. Renan Bloise chega para ocupar o cargo de gerente de mercado, cargo que está vago desde junho, com a saída de Ricardo Sobrinho. Inclusive, o dirigente já trabalhou junto com Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, no Corinthians e no Flamengo.

Bloise deixou o Alvinegro em abril, após acumular os cargos de scout e gerente de futebol no clube paulista. Pelo Timão, a dupla se sagrou campeã da Copa do Brasil do ano passado, além de conquistar a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil com o Flamengo.

Com a chegada de Bloise, o Inter segue o prccesso de renovação do seu departamento de futebol. Afinal, o Colorado promoveu a troca em cinco cargos internos. Além de Sobrinho, deixaram o clube o preparador de goleiros Leonardo Martins, o auxiliar Aparecido Donizete, o auxiliar da preparação física João Goulart e o coordenador de performance Diego Pereira.

Até agora, já chegaram Rogério Maia, para ser o preparador de goleiros, auxiliado por Eduardo Melgarejo e Guilherme Costa, outro ex-Corinthians, para o cargo de coordenador de performance. Além disso, Abel Braga convidou Taffarel para ser o coordenador da preparação de goleiros, mas ainda não recebeu uma resposta do tetracampeão.

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