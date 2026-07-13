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Inter acerta contratação de gerente de mercado que estava no Corinthians

Inter acerta contratação de gerente de mercado que estava no Corinthians
Inter acerta contratação de gerente de mercado que estava no Corinthians -

O Inter acertou a chegada de mais um profissional para assumir uma área fora de campo. Renan Bloise chega para ocupar o cargo de gerente de mercado, cargo que está vago desde junho, com a saída de Ricardo Sobrinho. Inclusive, o dirigente já trabalhou junto com Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, no Corinthians e no Flamengo.

Bloise deixou o Alvinegro em abril, após acumular os cargos de scout e gerente de futebol no clube paulista. Pelo Timão, a dupla se sagrou campeã da Copa do Brasil do ano passado, além de conquistar a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil com o Flamengo.

Com a chegada de Bloise, o Inter segue o prccesso de renovação do seu departamento de futebol. Afinal, o Colorado promoveu a troca em cinco cargos internos. Além de Sobrinho, deixaram o clube o preparador de goleiros Leonardo Martins, o auxiliar Aparecido Donizete, o auxiliar da preparação física João Goulart e o coordenador de performance Diego Pereira.

Até agora, já chegaram Rogério Maia, para ser o preparador de goleiros, auxiliado por Eduardo Melgarejo e Guilherme Costa, outro ex-Corinthians, para o cargo de coordenador de performance. Além disso, Abel Braga convidou Taffarel para ser o coordenador da preparação de goleiros, mas ainda não recebeu uma resposta do tetracampeão.

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