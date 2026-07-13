Vasco x Cruzeiro (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Está chegando a hora de conhecermos o primeiro semifinalista do Brasileirão Sub-20 2026. Nesta terça-feira (13/7), às 15h (de Brasília), Vasco e Cruzeiro duelam pelo jogo da volta das quartas de final, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), onde definirão o primeiro classificado à próxima fase.
Após vencer na ida, em Belo Horizonte (MG), por 1 a 0, os Crias da Toca avançam em caso de empate ou nova vitória. Os Crias da Colina, aliás, precisam vencer por dois gols de diferença para passar direto. Caso vença por um gol, a disputa sairá, então, nos pênaltis. Quem avançar pega, na semifinal, o vencedor de Santos x Botafogo – na ida, goleada do Peixe por 4 a 1.
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Como chega o Vasco
O Vasco vem em fase ruim na categoria sub-20. Após um início de campanha excelente, chegando a liderar a fase inicial, o time garantiu vaga com antecedência e não mais encantou. Afinal, já não vence há cinco partidas, incluindo a derrota na ida por 1 a 0 para o Cruzeiro. No jogo em questão, porém, no último dia 8, o time da Colina teve mais chances de gol, sofrendo o tento próximo aos acréscimos.
A tendência, então, é que o técnico Matheus Curopos tenha o mesmo time à disposição. O atacante Bruno Lopes, dos principais destaques da categoria, segue fora por lesão. Buscando apoio de sua torcida, o Vasco abrirá os portões de São Januário para o duelo, com expectativa de bom público na arquibancada social do estádio.
Como chega o Cruzeiro
O Cruzeiro foi outro que perdeu força após ficar virtualmente classificado às quartas de final. Não à toa, ficou os quatro últimos jogos da fase inicial sem vencer: três derrotas e um empate no recorte. A equipe de Mairon César, porém, se recuperou e venceu o Athletic pelo Campeonato Mineiro Sub-20, além de superar o Vasco na ida das quartas do Brasileirão, encerrando o jejum de vitórias na competição.
O triunfo saiu apenas aos 43′ da etapa final, com Rhuan Gabriel. Um dos principais destaques da equipe foi o goleiro Vitor Lamounier, que garantiu o “clean sheet” com pelo menos três excelentes defesas. Agora, a Raposa joga por um empate para chegar à semifinal e seguir vivo no sonho do penta.
Vasco (0) x (1) Cruzeiro
Brasileirão Sub-20 – Quartas de final (volta)
Data e horário: terça-feira, 14/7/2026, às 15h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
VASCO: Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Wanyson, Bruno André e Riquelme Avellar; Gustavo Guimarães, Luis Felipe e Lukas Zuccarello; Andrey Fernandes, Pedro Augusto e Juninho. Técnico: Matheus Curopos.
CRUZEIRO: Vitor Lamounier; Nicolas Pontes, Cervi, Kelvin e Gustavinho; Murilo, Alessandro e Rayan Lelis; Felipe de Morais, Thuan Gabriel e Pablo. Técnico: Mairon César.
Árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ)
Assistentes: Victor Augusto Camões de Abreu (RJ) e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ)
Onde assistir: UOL TV
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