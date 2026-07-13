Exame não aponta lesão grave em Courtois, da Bélgica

O Real Madrid respira aliviado. Afinal, Thibaut Courtois, substituído no segundo tempo na eliminação da Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo, por conta de dores musculares, não teve lesão grave constatada na perna direita. O goleiro passou por exame de imagem, que não apontou problema mais sério.

Dessa maneira, Courtois estará na reapresentação do Real Madrid no fim do mês, após um período de descanso nas férias. Ele seguirá o cronograma de retorno estipulado pelos Merengues.

O clube espanhol e os belgas ficaram preocupados por conta de sua substituição nas quartas de final, na última sexta-feira (10). A saída de Courtois acabou pesando na derrota por 2 a 1 para a Espanha. Afinal, Lammens, que entrou em seu lugar, não segurou finalização de longe do zagueiro Cubarsí e soltou a bola nos pés de Merino, que sacramentou a classificação ibérica aos 42 minutos do segundo tempo.

Aos 34 anos, Courtois comentou após o jogo que gostaria de ter continuado em campo e ressaltou que sua saída foi uma decisão do técnico Rudi García. Com a queda na Copa, o goleiro não descarta se aposentar da seleção.

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