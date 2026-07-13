PSG encaminha renovação bilionária com a Nike até 2037

O PSG está muito perto de renovar seu contrato de fornecimento de material esportivo com a Nike. De acordo com informações divulgadas pelo jornal francês L’Équipe, nesta segunda-feira (13), as partes devem estender a parceria por mais cinco anos, até 2037, em um acordo que renderá cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 645 milhões) por temporada ao clube francês.

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A renovação acontece mesmo com o contrato atual ainda tendo vários anos de duração. Com o novo vínculo, o PSG verá o valor anual pago pela Nike saltar de cerca de 60 milhões para 100 milhões de euros, colocando o clube entre os que mais arrecadam com patrocínio esportivo no futebol mundial.

Ao longo dos próximos 11 anos, a expectativa é que o PSG receba aproximadamente 1,1 bilhão de euros da fornecedora americana.

O novo contrato aproxima o clube francês dos maiores acordos do mercado. Um dos exemplos é o Barcelona, que renovou sua parceria com a Nike em 2024 até 2038, em um contrato avaliado em cerca de 1,7 bilhão de euros.

O fortalecimento da marca do PSG também pesa na negociação. O clube chega à renovação após conquistar sua segunda Champions consecutiva, consolidando sua posição entre as principais potências do futebol europeu.

Parceria de sucesso

Além disso, o ponto importante é a continuidade da parceria com a Jordan, marca ligada à Nike. As coleções desenvolvidas em conjunto se tornaram um sucesso comercial e ajudaram a ampliar a presença do PSG, especialmente no mercado norte-americano.

O uso do tradicional logotipo de Michael Jordan em uniformes e produtos oficiais impulsionou as vendas de camisas do clube, que voltaram a crescer de forma significativa após a conquista da primeira Champions, recuperando a queda registrada depois das saídas de Lionel Messi, Neymar e, posteriormente, Kylian Mbappé.

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