São Paulo encaminha contratação do lateral Aurélio Buta

O São Paulo está perto de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. O Tricolor encaminhou a contratação do lateral-direito Aurélio Buta, de 29 anos, que está livre no mercado desde o fim de junho, quando encerrou seu contrato com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. A informação foi publicada primeiramente pela “Espn”.

A diretoria trata o negócio como uma oportunidade de mercado. As conversas avançaram nos últimos dias e restam apenas detalhes para a assinatura de um contrato válido por uma temporada.

Nascido em Angola e naturalizado português, Aurélio Buta construiu toda a carreira no futebol europeu. Revelado pelo Benfica, ele não chegou a atuar pela equipe principal, mas acumulou passagens por Reims, da França, Royal Antuérpia, da Bélgica, Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Copenhagen, da Dinamarca.

Na última temporada, o lateral defendeu o Copenhagen por empréstimo. Com o fim do vínculo no encerramento de junho, voltou ao Eintracht Frankfurt, mas não renovou contrato e ficou disponível para assinar sem custos de transferência.

O nome de Buta conta com a aprovação de Dorival Júnior, que buscava mais experiência para o lado direito da defesa. Durante a intertemporada, o São Paulo liberou Cédric Soares, até então principal reserva de Lucas Ramon. Atualmente, Maik e Igor Felisberto também disputam espaço no setor.

São Paulo atrás de oportunidades de mercado

A contratação segue o perfil adotado pelo Tricolor nesta janela. Em meio às limitações financeiras, a diretoria prioriza jogadores livres no mercado para evitar gastos com direitos econômicos. As negociações estão sendo conduzidas por Rafinha, gerente esportivo que passou a liderar a montagem do elenco após a saída de Rui Costa.

A janela de transferências será aberta em 20 de julho. Até o momento, o São Paulo já oficializou as chegadas do atacante Victor Sá e do volante Newton. Além disso, o clube também está perto de concluir a contratação do zagueiro português Domingos Duarte, reforçando o planejamento para o segundo semestre.

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