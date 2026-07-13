John Textor rebate acusação do Botafogo e diz: “Aportes seguiram a legalidade”

O norte-americano John Textor se manifestou nesta segunda-feira (13/7) após a divulgação de documentos em que o Botafogo associativo alega que a Eagle Football simulou o pagamento de um aporte de R$ 100 milhões à SAF. O empresário afirmou que sempre conduziu seus investimentos “com responsabilidade, transparência e dentro da legalidade”.

A manifestação, dada “Uol”, acontece depois de o clube acionar o bônus de subscrição, mecanismo previsto no acordo de acionistas. Na interpretação do associativo, afinal, isso lhe daria o controle de 51% da SAF por conta do suposto descumprimento contratual por parte da Eagle. Textor, por sua vez, contestou tal versão, afirmando que as movimentações financeiras não podem ser analisadas de forma isolada.

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“Movimentações de saída de recursos estão sendo apresentadas de forma isolada, sem considerar as entradas significativas de caixa que ocorreram poucas semanas depois e que mais do que compensaram esses valores. A análise parcial dessas operações inevitavelmente produz uma narrativa distorcida da realidade”, afirmou.

Textor não quer debate público com a SAF Botafogo

O empresário também ressaltou, então, que as operações ocorreram há mais de dois anos. Além disso, segundo ele, eram de conhecimento dos responsáveis pela governança da SAF naquele momento. Textor afirmou, por fim, que não pretende transformar o caso em um debate público e disse confiar na legalidade de sua gestão à frente da SAF alvinegra.

“Esses fatos não são recentes. As operações ocorreram há mais de dois anos e eram de conhecimento dos órgãos de governança competentes naquele momento. Não pretendo transformar esse assunto em uma disputa de versões na imprensa. Tenho absoluta confiança na regularidade das operações realizadas durante minha gestão e na integridade de todos os atos praticados”, disse.

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