Defensor da França levanta a moral da equipe antes da semifinal: “Somos guerreiros”

A França entra em campo nesta terça-feira, diante da Espanha, às 16h, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, para buscar sua terceira final de Copa consecutiva. Campeã em 2018 e vice em 2022, os franceses sonham com mais uma decisão para conquistar seu terceiro título mundial.

Para isso acontecer, a França vai precisar parar um dos grandes ataques do futebol mundial nesta terça, em Dallas. A Espanha conta com peças ofensivas de muito destaque como Lamine Yamal, Dani Olmo e Oyarzabal, e isso é algo que costuma tirar o sono do sistema defensivo adversário. Contudo, não é algo que tem mexido com Lacroix. O zagueiro francês afirmou que não tem medo do ataque espanhol, mas que a França vai mostrar mais uma vez porque é um “time de guerreiros”.

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“Não vou dizer que estou com medo. Sabemos que a Espanha tem uma seleção muito boa, mas jogamos cada partida para vencer. Isso mostra que somos um time cheio de lutadores, de guerreiros. Esse é o nosso DNA”, disse Lacroix, que emendou:

“Estamos bem cientes das nossas qualidades. Sabemos que a Espanha também tem uma seleção muito forte e vem de uma ótima sequência aqui. Dito isso, encaramos cada partida com a intenção de vencer. Todos os adversários contam com jogadores e equipes de alto nível, e nós os respeitamos, mas temos um objetivo: vencer. Estamos totalmente focados nisso”, afirmou.

Lacroix também falou sobre Lamine Yamal. O grande craque da Espanha é o jogador que mais chama atenção das defesas adversárias, e o zagueiro francês tentou falar sobre o caminho que a defesa precisa fazer para neutralizar o jovem espanhol.

“Temos que nos defender dando o máximo de si. Ele (Yamal) é muito bom e já mostrou diversas vezes nesta Copa do Mundo que pode causar estragos. Mas nosso elenco é igualmente forte, principalmente pela qualidade defensiva que possuímos. Não sofremos muitos gols, nem concedemos muitas chances”, finalizou.

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