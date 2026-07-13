Fluminense estenderá contrato de Lucho Acosta

Mesmo com bastante tempo de contrato pela frente, o Fluminense se antecipou e encaminhou a renovação com o meia Lucho Acosta, de 32 anos. O jogador, dos principais do elenco desde sua chegada, em julho de 2025, tinha vínculo até o fim de 2028, estendendo-o por mais uma temporada. Ou seja, até dezembro de 2029.

O Fluminense, porém, ainda não anunciou a renovação. As informações são do “ge”, em publicação nesta segunda-feira (13/7). Dessa forma, Lucho ficará mais um ano nas Laranjeiras, onde virou um membro importante logo em sua primeira experiência no futebol brasileiro.

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Afinal, já são 17 participações em gols desde que chegou ao Flu. Contratado junto ao Dallas FC (EUA), o jogador não demorou a engrenar. Em sua primeira temporada, marcou três gols e deu três assistências em 23 aparições, ajudando a equipe a chegar na semifinal da Copa do Brasil e em quinto no Brasileirão.

Na atual temporada, ampliou sua importância no plantel, já que já possui mais participações em gols do que em 2025. Já são cinco bolas nas redes e seis assistências em 27 partidas. Soma, assim, 50 jogos, oito tentos e nove assistências desde que se transformou jogador do Fluminense. Recentemente, aliás, se recuperou de lesão, que o tirou dos gramados por pouco menos de um mês, entre março e abril.

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