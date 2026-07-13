Jovem recebe proposta do Braga, e Cruzeiro terá direito à parte do valor

O Cruzeiro acompanha atentamente a negociação envolvendo o jovem Robert, atualmente no Copenhagen, da Dinamarca. O jogador, que disputou a última Champions League, é cria da Raposa e desperta o interesse do Braga, de Portugal. O clube brasileiro torce para um final feliz nas negociações, pois ainda detém 15% dos direitos econômicos do atacante.

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As conversas ocorrem há algumas semanas. O Braga desejava a contratação por empréstimo. Contudo, mesmo recebendo pela cessão temporária, a equipe nórdica não aceitou a proposta.

O Copenhagen se mantém aberto às negociações e acenou que liberaria o jogador somente em uma venda definitiva, com o intuito de receber, ao menos, 7 milhões de euros (cerca R$ 41 milhões).

O Braga deve fazer uma nova proposta nos próximos dias. Além do clube português, Robert também recebeu uma oferta de um clube da Turquia. Entretanto, dará prioridade à investida do Braga por acreditar que a liga portuguesa seria uma melhor oportunidade para o seu crescimento esportivo.

Robert fez toda a sua formação na base do Cruzeiro e estreou em 2023 nos profissionais. Naquela temporada, fez um gol diante do Goiás e ajudou a Raposa a se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

No ano seguinte, o atacante foi emprestado ao Copenhagen, que exerceu a opção de compra prevista no contrato por R$ 15,7 milhões. Na última temporada, disputou 39 jogos, com três assistências e oito gols, quatro deles na Champions League.

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