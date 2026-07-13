Tchouaméni volta a treinar e pode ser a novidade da França contra a Espanha

O volante Tchouaméni foi a grande novidade do treino da França em Dallas nesta segunda-feira (13), véspera da semifinal da Copa do Mundo diante da Espanha. Assim, todos os 26 jogadores convocados pelo técnico Didier Deschamps foram a campo.

O meio-campista do Real Madrid desfalcou a França nos dois últimos jogos. Ele sofreu uma lesão muscular em uma das coxas, mas participou dos 15 minutos abertos para a imprensa nesta segunda.

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Há a possibilidade de Tchouaméni recuperar a vaga de titular no duelo contra os espanhóis. Neste caso, quem perderia um lugar entre os 11 iniciais de Deschamps seria Koné.

A provável escalação da França para este jogo decisivo tem: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni (Koné), Rabiot; Dembélé, Doué e Olise; Mbappé.

França e Espanha se enfrentam no estádio de Dallas, às 16h (de Brasília) desta terça-feira (14). Assim, o vencedor fará a final da competição no próximo domingo (19) contra o ganhador de Argentina ou Inglaterra.

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