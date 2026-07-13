Pirlo ganha força para assumir comando da seleção da Itália

O nome de Andrea Pirlo ganhou força nos bastidores para assumir o comando da seleção da Itália. De acordo com informações divulgadas pela imprensa italiana nesta segunda-feira (13), a candidatura do ex-meio-campista é defendida por Paolo Maldini, diretor técnico da equipe, e pelo consultor Leonardo, que enxergam o treinador como uma peça importante para iniciar o planejamento visando a Copa do Mundo de 2030.

LEIA MAIS: PSG encaminha renovação bilionária com a Nike até 2037

Atualmente com 47 anos, Pirlo trabalha no Dubai United e é visto como um profissional capaz de liderar um novo ciclo da seleção italiana. Para Maldini e Leonardo, o ex-jogador reúne características importantes, como profundo conhecimento do futebol italiano, perfil de liderança e ideias modernas de jogo.

A confiança da dupla em Pirlo não é recente. Em 2023, Maldini chegou a tentar levá-lo para comandar o Milan. Já Leonardo trabalhou ao lado do ex-volante no PSG, quando o dirigente tentou contratá-lo durante a temporada 2011/12.

Na carreira como treinador, Pirlo iniciou seu trabalho na Juventus, onde comandou Cristiano Ronaldo. Depois, passou pelo Karagümrük, da Turquia, pela Sampdoria e, mais recentemente, assumiu o Dubai United.

Pep Guardiola corre por fora

Apesar de Pirlo aparecer como favorito, a Federação Italiana ainda avalia outros nomes de peso. Pep Guardiola continua sendo o grande sonho da entidade, embora a federação reconheça que sua contratação é difícil. Além disso, Antonio Conte e Roberto Mancini também seguem entre as opções analisadas.

Por fim, a expectativa é que Paolo Maldini e Leonardo definam o nome escolhido até o fim da semana. Depois disso, caberá ao presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, oficializar o novo comandante da seleção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.