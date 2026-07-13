Arne Slot fica perto de assumir seleção europeia após acordo com o Liverpool

Arne Slot está muito perto de assumir o comando da seleção da Holanda. De acordo com informações divulgadas pelo jornal De Telegraaf, nesta segunda-feira (13), a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) definiu o atual técnico do Liverpool como principal alvo para substituir Ronald Koeman, que deixou o cargo após a eliminação da equipe na Copa do Mundo de 2026.

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A KNVB quer resolver a situação o quanto antes, já que a Holanda estreia na próxima edição da Liga das Nações em setembro, contra a Alemanha. Para facilitar a negociação, o Liverpool estaria disposto a colaborar na saída do treinador.

De acordo com a publicação, o clube inglês pretende complementar o salário que Slot receberá da seleção durante o primeiro ano, garantindo que ele mantenha um rendimento semelhante ao que teria em Anfield. Com isso, o Liverpool ainda reduziria os custos que teria de pagar ao treinador após sua saída.

A boa relação entre as partes pesou na decisão. Diferentemente do que faria se Slot fosse assumir outro clube da Premier League, o Liverpool decidiu facilitar a negociação em reconhecimento ao trabalho do treinador, que conquistou o título do Campeonato Inglês logo em sua primeira temporada e conduziu sua saída de maneira considerada exemplar pela diretoria.

Na Inglaterra, é comum que treinadores demitidos permaneçam em licença remunerada até o fim do contrato. Em muitos casos, quem aceita outro emprego durante esse período abre mão da compensação financeira restante. Como os salários na Premier League costumam ser muito altos, poucas equipes conseguem assumir esses custos.

Arne Slot tem caso semelhante a outro holandês

Um exemplo conhecido foi o de Louis van Gaal. Após deixar o Manchester United, o treinador preferiu ficar um ano sem trabalhar para receber integralmente os valores previstos em contrato, acumulando cerca de 10 milhões de euros no período.

No caso de Arne Slot, os números são ainda maiores. O treinador assinou contrato com o Liverpool em 2024 por três temporadas e recebeu um aumento salarial após conquistar a Premier League em 2025. Somando salários e valores previstos até o fim do vínculo, ele ainda teria cerca de 30 milhões de euros a receber do clube inglês.

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