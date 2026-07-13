Museu do Flamengo reabre com exposição em homenagem a Zagallo

O Museu do Flamengo reabre ao público nesta terça-feira (14/7) com uma exposição em homenagem a Mário Jorge Lobo Zagallo, íconoe do futebol brasileiro falecido em 2024. Batizada de “Zagallo é Mengo – Tem Treze Letras”, a mostra percorre a trajetória do único tetracampeão mundial em Copas do Mundo e reúne itens históricos de sua carreira no clube e, claro, na Seleção Brasileira.

Um dos principais atrativos da exposição é, assim, a presença das taças Jules Rimet, referente ao tricampeonato mundial, e da Copa do Mundo de 1994. Ambas cedidas pela CBF, aliás. O espaço também reúne fotografias, documentos, objetos pessoais e peças marcantes da trajetória do Velho Lobo.

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A exposição está dividida em três eixos temáticos: “Zagallo é Gávea”, que retrata suas quatro passagens pelo Flamengo; “Zagallo é Mundo”, dedicada à história construída com a Seleção Brasileira; e “Zagallo é Lenda”, que aborda a relação do ex-jogador e treinador com o número 13, símbolo que marcou sua carreira e sua devoção a Santo Antônio.

Zagallo fez história no Flamengo

Como jogador do Flamengo, Zagallo integrou a equipe campeã do tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955. Anos depois, voltou ao clube como treinador. Então, conquistou títulos como o Campeonato Carioca de 1972, a Taça Guanabara de 1972 e 1984, além do Carioca e da Copa dos Campeões de 2001, temporada marcada pelo histórico gol de falta de Petkovic na decisão estadual.

Além da nova mostra, o Museu do Flamengo passa a oferecer uma atração interativa inédita. Nela, afinal, os visitantes poderão participar de experiências que simulam momentos decisivos de uma partida, como uma cobrança de pênalti. A exposição conta com apoio da CBF, além de contribuições do Arquivo Nacional, do Grupo Globo e da curadoria do Patrimônio Histórico do Flamengo.

“O museu reabriu!” tem treze letras e nada melhor para marcar a reabertura do Museu Flamengo do que contar sobre um dos grandes nomes da história rubro-negra: Mário Jorge Lobo Zagallo. Como jogador, entre outros títulos, esteve no elenco que conquistou o histórico tricampeonato… pic.twitter.com/TrZ3SoJyvu — Flamengo (@Flamengo) July 13, 2026

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