Santos aguarda retorno para definir futuro de Neymar no clube

Após disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira e ganhar alguns dias de férias depois da eliminação para a Noruega, Neymar se reapresentará ao Santos na próxima sexta-feira (17). Na ocasião, ele terá uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira e a diretoria para definir o futuro no clube. Internamente, há a confiança de que o camisa 10 cumprirá o seu contrato, válido até dezembro de 2026.

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Contudo, uma publicação do pai do craque colocou a presença dele no Santos para o segundo semestre em dúvida. Afinal, ele pediu para o filho seguir com a carreira de jogador profissional após a derrota por 2 a 1 para os nórdicos, pelas oitavas de final da Copa.

Por outro lado, Neymar não deu indícios publicamente de qualquer chance de parar de jogar futebol. Aliás, o jogador vem utilizando suas redes sociais para mostrar um pouco das férias ao lado dos familiares.

O Santos deu um pouco mais de dez dias para o camisa 10 descansar. O clube tem uma dívida de cerca de R$ 90 milhões com a NR Sports, empresa da família de Neymar e que cuida dos direitos de imagem do jogador. Assim, há um acordo para parcelamento até 2030, na qual a companhia se protege de possíveis atrasos.

Neymar será desfalque do Santos nesta retomada do futebol brasileiro. Afinal, o primeiro jogo será nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), diante do Botafogo, no Rio de Janeiro.

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