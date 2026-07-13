Haaland chama atenção na chegada à Noruega após disputa da Copa do Mundo

A seleção da Noruega desembarcou em Oslo nesta segunda-feira (13), após a eliminação para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Apesar da derrota, quem voltou a chamar atenção foi Erling Haaland, mas desta vez por um motivo inusitado.

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Ao deixar o avião, o atacante apareceu carregando um guaxinim de pelúcia que segurava uma garrafa de bebida alcoólica. O objeto rapidamente viralizou nas redes sociais e virou assunto entre os torcedores.

A delegação norueguesa chegou ao terminal de voos privados do Aeroporto de Oslo por volta das 19h06 (horário local). Antes do pouso, a aeronave recebeu a escolta de dois caças F-35 da Força Aérea da Noruega. Já em solo, recebeu a tradicional homenagem com jatos de água.

O técnico Stale Solbakken foi o primeiro a desembarcar, seguido pelo capitão Martin Odegaard. Logo depois, Haaland apareceu carregando duas malas de viagem e o curioso brinquedo que roubou a cena na chegada da equipe.

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Por fim, após deixar o aeroporto, a delegação seguiu de ônibus até o centro de Oslo, onde foi recebida pelo rei Harald V no Palácio Real.

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