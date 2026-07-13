Porro liga alerta na Espanha frente ao poderoso ataque da França: “Melhores do mundo”

Com apenas um gol sofrido e cinco vitórias em seis jogos nesta Copa do Mundo, a Espanha chega para a semifinal diante da França com a moral alta, mas com um pé atrás. Nesta terça, no AT&T Stadium, em Dallas, os espanhóis terão, talvez, o maior desafio desta Copa até aqui, que vai ser tentar parar o ataque francês, que conta com dois dos melhores jogadores do mundo: Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Por conta disso, a tensão está no ar por parte de ambos os lados. Pedro Porro, lateral-direito da Espanha, falou com a imprensa nesta segunda-feira, e destacou a sua força na Copa até aqui. O jogador foi o responsável por marcar nomes como Rafael Leão, nas oitavas diante de Portugal, e Jeremy Doku, da Bélgica, nas quartas, e terá pela frente um setor que conta com Mbappé, Dembélé, Olise e Doué.

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Segundo o jogador do Tottenham, no entanto, apesar de salientar a qualidade do sistema ofensivo da França, os rivais também terão problemas para marcar o ataque espanhol, que conta com nomes como Yamal, Dani Olmo e Oyarzabal.

“Possivelmente é um dos melhores ataques da Copa, os melhores do mundo. Temos que estar concentrados 200% durante toda a partida, porque os pequenos detalhes vão fazer a diferença. Eles também têm que pensar o mesmo de nós. Temos respeito por eles, assim como certamente eles têm por nós”, iniciou Porro, que emendou:

“Nós também somos uma das melhores seleções. Precisamos focar em nós mesmos, fazer as coisas bem e tentar impedir que eles façam a melhor partida deles. Não acho que haja favoritos neste tipo de jogo. São duas grandes equipes. O jogo de amanhã será muito emocionante e, ao mesmo tempo, muito difícil. Espero que corra bem para gente”, afirmou o jogador.

Por fim, Porro também destacou a parceria com Lamine Yamal. O lateral divide o lado do campo com o craque do Barcelona, e por isso, uma atenção maior ao camisa 19 pode abrir espaço para uma infiltração no ataque. Esses momentos de troca são frutos de treinamentos entre os jogadores, que costumam se comunicar bastante dentro de campo.

“Administramos isso de acordo com a partida. Como eu estava dizendo, contra a Bélgica houve momentos do jogo em que precisei avançar mais e outros em que precisei manter minha posição. Simplesmente converso com ele em campo para ver o que ele precisa em cada momento. A comunicação é fundamental; a verdade é que o entendo cada vez melhor, e isso é muito positivo para a equipe”, finalizou.

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