São Paulo empresta Alan Franco para clube mexicano

O São Paulo se movimenta nos bastidores do mercado da bola para formar o elenco para o segundo semestre. O clube emprestou o zagueiro Alan Franco ao Tigres, do México, com opção de compra. Ele tem contrato com o Tricolor até o fim de 2028. A informação inicial foi do jornalista Cesar Luis Merlo.

O jogador, assim, se juntará ao elenco do Monterrey como o principal reforço para o Torneio Apertura da Liga MX de 2026, fortalecendo um setor fundamental para as aspirações da equipe de San Nicolás de los Garza.

LEIA MAIS: São Paulo encaminha contratação do lateral Aurélio Buta

O defensor, aliás, estava no São Paulo desde 2023 e tinha 26 partidas nesta temporada. Antes da pausa para a Copa do Mundo, era titular absoluto do time comandado pelo técnico Dorival Júnior. Mesmo assim, manifestou seu desejo para deixar o clube.

Durante sua passagem pelo São Paulo, Franco se firmou na equipe titular e acumulou um total de 152 partidas. Além de sua sólida marcação, ele contribuiu ofensivamente com três gols durante sua passagem pelos gramados brasileiros.

De acordo com a imprensa mexicana, argentino está destinado a comandar o Tigres na defesa e atender às altas expectativas dos torcedores na busca por um novo título.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.